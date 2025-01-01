Carney ferme la porte à modifier son budget malgré le vote de confiance à venir

Le premier ministre Mark Carney soutient que son gouvernement libéral minoritaire n'a pas «le monopole de toutes les bonnes idées», mais se montre réticent à apporter des changements à son budget déposé la semaine dernière.

«Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le budget pour tout le monde et qui sont alignées avec les objectifs de ces partis», a-t-il dit lundi au cours d'un point de presse à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, en faisant référence aux formations politiques qui forment l'opposition à la Chambre des communes.

Néanmoins, le premier ministre a assuré que son gouvernement était déterminé à collaborer avec tous les parlementaires.

«Mon gouvernement croit beaucoup à l'idée de travailler avec le Parlement; écouter, recevoir des idées. Nous ne croyons pas avoir le monopole sur toutes les bonnes idées, alors quand nous en avons entendu de nouvelles, nous les avons incorporées et nous allons continuer de faire ça.»

M. Carney a fait valoir qu'il avait rencontré les chefs de chaque parti d'opposition avant le dépôt du budget et que leurs propositions avaient été prises en compte. Il a aussi noté qu'il sera possible de collaborer sur d'autres dossiers que le budget 2025.

Un troisième vote sur le budget doit avoir lieu plus tard ce mois-ci et celui-ci mettra en jeu la survie du gouvernement minoritaire de M. Carney.

Les troupes néo-démocrates n'ont toujours pas indiqué comment elles voteront, alors que les conservateurs et bloquistes ont signalé qu'ils s'enlignent pour voter contre.

Si les libéraux ne remportent pas ce vote, le gouvernement tomberait et le pays serait vraisemblablement plongé dans une nouvelle campagne électorale.

La semaine dernière, le gouvernement est sorti indemne de deux votes de confiance en lien avec le budget.

En parallèle, les libéraux ont courtisé des députés de l'opposition pour tenter de les convaincre de joindre leurs rangs. Ces efforts se poursuivraient.

Déjà, l'élu néo-écossais Chris d'Entremont a quitté le caucus conservateur pour se joindre à celui des libéraux. L'élu conservateur Matt Jeneroux a pour sa part annoncé qu'il démissionnera de son rôle de député d'ici quelques mois.

Les libéraux, qui ont échoué de peu à faire élire assez de députés aux dernières élections pour former un gouvernement majoritaire, se rapprochent de la possibilité d'avoir cette majorité grâce à des transfuges.

Émilie Bergeron, La Presse Canadienne