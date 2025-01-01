L'ex-ministre caquiste Maïté Blanchette Vézina ouverte à collaborer avec Éric Duhaime

L’ancienne ministre caquiste Maïté Blanchette Vézina se dit prête à aider le chef conservateur, Éric Duhaime, à faire entendre sa voix à l’Assemblée nationale. Elle affirme avoir «certaines valeurs conservatrices».

«On est à l'étape exploratoire de voir comment on peut collaborer ensemble pour qu’une vision conservatrice qui rejoint mes valeurs puisse être portée à l’Assemblée nationale», a-t-elle affirmé en entrevue avec La Presse Canadienne jeudi en soirée.

Comme il n’est pas élu, Éric Duhaime n’a pas accès à l’Assemblée nationale. Maïté Blanchette Vézina pourrait donc l’inviter au sein du parlement pour qu’il puisse faire un point de presse. Elle pourrait aussi déposer un projet de loi pour lui au Salon rouge.

Maïté Blanchette Vézina a dîné avec M. Duhaime récemment. «On s'est rendu compte qu'on partageait certaines valeurs, comme celle de vouloir décentraliser certaines décisions», a dit celle qui était jusqu’à tout récemment ministre des Ressources naturelles et des Forêts dans le gouvernement de François Legault.

Mais pas question pour elle de joindre les rangs conservateurs pour le moment. La députée de Rimouski compte terminer son mandat comme indépendante.

Or, Maïté Blanchette Vézina ne ferme pas la porte définitivement à être candidate pour le parti d’Éric Duhaime lors des élections de 2026.

«Si je retourne avec un parti, ça va être un parti qui va avoir une vision solide pour les régions. Je n'ai pas lu la plateforme des conservateurs, donc je ne suis pas rendue à me présenter pour eux», a-t-elle indiqué

Rappelons que le PCQ n’a fait élire aucun député lors des élections de 2022, bien qu’il ait récolté près de 13% des votes.

«J’ai beaucoup aimé le discours de l’ex-ministre Maïté Blanchette Vézina au sujet des régions, lorsqu’elle a quitté la CAQ il y a deux mois (...) Maïté a des valeurs conservatrices et est sensible au fait que 530 000 Québécois n’ont pas de voix à l’Assemblée nationale», a écrit le chef conservateur sur le réseau social X jeudi en soirée.

Un départ qui a fait mal

En septembre, Maïté Blanchette Vézina a provoqué un coup de tonnerre en claquant la porte de la CAQ après avoir été exclue du conseil des ministres.

Lors de son départ, elle a vertement critiqué le premier ministre François Legault, l’invitant même à quitter.

À ce moment, elle se disait encore convaincue de la «pertinence d’une troisième voie, inspirante et pragmatique» et que la CAQ était une «belle et grande équipe».

Thomas Laberge, La Presse Canadienne