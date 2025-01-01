Ottawa vante un fonds de 6 milliards $ pour doubler les exportations hors États-Unis

Le ministre fédéral du Commerce international, Maninder Sidhu, a déclaré avoir constaté un changement radical dans l'intérêt pour les exportations canadiennes à destination des pays autres que les États-Unis dans le contexte de la guerre commerciale qui oppose actuellement le Canada à son voisin du sud.

M. Sidhu a expliqué à La Presse Canadienne qu'au cours de plus d'une décennie passée dans le secteur privé en tant que courtier en douane, les entreprises privées se concentraient toujours sur l'importation de marchandises aux États-Unis, et les risques étaient toujours liés à des réglementations inconnues sur des marchés étrangers lointains. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.

«Aujourd'hui, les entreprises viennent voir le gouvernement et lui disent qu'elles ont besoin d'aide, qu'elles veulent pénétrer les marchés étrangers. Les choses ont radicalement changé, a-t-il dit. Nous vivons désormais dans un monde différent.»

Le Canada a eu du mal par le passé à se diversifier au-delà des États-Unis, la part des exportations vers le sud de la frontière dépassant régulièrement les 70 % depuis des décennies.

Le premier ministre Mark Carney s'est donné pour mission de renverser la tendance, avec pour objectif déclaré de doubler les exportations hors États-Unis de 300 milliards $ à la suite de la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. Pour atteindre cet objectif ambitieux, le Canada doit rapidement développer ses infrastructures.

M. Sidhu a indiqué que l'un des éléments clés de cette initiative sera le nouveau fonds de 5 milliards $ d'Ottawa pour les «corridors de diversification commerciale». Le gouvernement le présente comme un moyen de stimuler l'économie en renforçant les infrastructures de transport commercial et la capacité d'exportation.

Ottawa met également en place un fonds d'infrastructure arctique de 1 milliard $ pour des projets qui peuvent à la fois renforcer la défense nationale et aider la population civile.

«Actuellement, nous avons suffisamment de capacité pour passer les prochaines années, mais à terme, nous arriverons à un point où nous ne pourrons pas atteindre l'objectif de 300 milliards $ sans capacité supplémentaire», a soutenu le ministre, ajoutant que les PDG et les chambres de commerce lui ont fait savoir que le Canada avait désespérément besoin d'une capacité commerciale accrue.

M. Sidhu et le ministre des Transports, Steven MacKinnon, se sont arrêtés vendredi à un terminal intermodal du CN Rail à Brampton. Ce terminal, situé dans la circonscription de Brampton East de M. Sidhu, est une plaque tournante du transport intérieur où transitent chaque année des milliards de dollars de marchandises.

Les deux hommes devaient rencontrer les dirigeants de la société du Canadien National (CN) au cours de leur voyage, qui s'inscrit dans le cadre de la tournée post-budgétaire durant laquelle le gouvernement cherche à promouvoir ses nouvelles priorités fiscales.

M. MacKinnon, par exemple, a voyagé dans tout le Québec, notamment aux Îles-de-la-Madeleine, dans les ports de Québec, de Trois-Rivières et de Montréal. Il se rendra bientôt dans l'Ouest.

«Je peux vous dire que l'intérêt est énorme», a affirmé le ministre des Transports à propos de l'enveloppe de 6 milliards $, ajoutant que la prochaine étape pour le gouvernement sera de définir des critères et d'ouvrir «la fenêtre pour les propositions» dans les prochaines semaines.

«Nous allons construire des infrastructures favorisant le commerce dans tout le pays au cours des sept prochaines années», a-t-il annoncé.

Le gouvernement fédéral n'est pas encore prêt à révéler les secteurs, les régions ou les marchés qu'il privilégie dans le cadre de ses efforts pour s'étendre au-delà de son principal partenaire commercial. M. Sidhu a confié qu'il en dira plus lorsqu'Ottawa publiera sa nouvelle stratégie de diversification commerciale, qui, selon lui, «sera dévoilée très bientôt».

Mais le budget 2025 lui-même donne quelques indices sur les types de projets de transport qu'Ottawa envisage de financer.

«Par exemple, le gouvernement envisagera des investissements dans des projets clés dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent, dans des ports du nord-est du Québec (notamment pour renforcer la capacité du Port de Saguenay de construire un deuxième quai), dans des voies ferrées en Alberta ainsi que dans l’infrastructure portuaire et ferroviaire sur la côte ouest, entre autres», peut-on lire dans le plan budgétaire.

Kyle Duggan, La Presse Canadienne