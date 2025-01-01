Le Conseil du Trésor muet sur le plan pour réduire la fonction publique fédérale

Le président du Conseil du Trésor, Shafqat Ali, affirme que le gouvernement fédéral n'a pas encore défini les détails de ses plans visant à réduire la bureaucratie et à augmenter le temps passé par les fonctionnaires au bureau.

M. Ali a déclaré, lors d'une récente entrevue avec La Presse Canadienne, que le gouvernement était encore en train de finaliser ses plans de réaménagement des effectifs et de retour au bureau.

Des centaines d'employés fédéraux ont été avertis qu'ils pourraient perdre leur emploi dans le cadre de la réduction des effectifs de la fonction publique, et de nombreux ministères ont informé leur personnel que des suppressions d'emplois seraient annoncées au cours de la nouvelle année.

Ottawa cherche à réduire les dépenses de programmes et les coûts administratifs d'environ 60 milliards $ au cours des cinq prochaines années grâce à un «examen complet des dépenses».

Le dernier budget fédéral indique que cet exercice impliquera «la restructuration des opérations et la consolidation des services internes». Il précise également que des mesures de réaménagement des effectifs et de réduction naturelle du personnel seront mises en œuvre afin de ramener la taille de la fonction publique à «un niveau plus viable».

Interrogé sur le nombre de personnes qui ont déjà été informées de leur licenciement et combien d'autres recevraient cette nouvelle au cours de la nouvelle année, M. Ali n'a pas répondu.

Le gouvernement fédéral prévoit de supprimer environ 40 000 postes dans la fonction publique, qui comptait 368 000 employés en 2023-2024. Environ 10 000 emplois ont été supprimés dans la fonction publique fédérale au cours de l'année dernière.

Le plan fédéral prévoit la suppression de 1000 postes de direction au cours des deux prochaines années et une réduction de 20 % des dépenses consacrées aux services de gestion et de conseil sur trois ans.

M. Ali a indiqué que le gouvernement se concentrait à réaliser des économies et à réaffecter les ressources aux domaines qui importent le plus aux Canadiens, tels que la construction de logements, la défense et la GRC.

Il a ajouté que le gouvernement avait envoyé des lettres concernant son programme de retraite anticipée à près de 68 000 fonctionnaires susceptibles d'être éligibles, et qu'il attendrait de voir combien d'entre eux se manifesteraient avant de procéder au processus de réaménagement des effectifs.

Le gouvernement affirme qu'il tente d'augmenter le taux d'attrition et d'éviter de licencier des employés plus jeunes en permettant aux travailleurs plus âgés de prendre leur retraite plus tôt sans subir de pénalité au niveau de leur pension.

Le budget indique que le gouvernement mettra en place le programme de retraite anticipée dès janvier. Une loi est nécessaire pour que cela se concrétise, mais M. Ali n'a pas précisé quand elle serait présentée.

Le ministre n'a pas non plus donné beaucoup d'informations sur le plan de retour au bureau promis, indiquant que des discussions avaient eu lieu au sein du gouvernement, mais que «rien n'avait encore été finalisé».

Le premier ministre Mark Carney a déclaré ce mois-ci que le plan de son gouvernement visant à inciter les fonctionnaires à passer plus de temps au bureau serait «mieux défini» au cours des prochaines semaines.

M. Carney n'a donné que peu d'indications sur sa position à ce sujet. Il a toutefois précisé que le temps que les fonctionnaires devront passer au bureau sera fixé à différents niveaux, en fonction des rôles individuels et de l'ancienneté.

Les règles relatives au télétravail sont un sujet récurrent dans la fonction publique depuis que la COVID-19 a contraint la plupart des employés fédéraux à travailler à domicile en 2020. Après l'assouplissement des restrictions sanitaires, le gouvernement fédéral a décidé en 2023 de faire revenir les employés au bureau deux à trois jours par semaine.

La règle actuelle, en vigueur depuis septembre 2024, exige que les fonctionnaires travaillent au moins trois jours par semaine au bureau, les cadres devant être présents quatre jours par semaine.

Catherine Morrison, La Presse Canadienne