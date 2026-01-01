Un «responsable de l'éthique» pour la course à la chefferie du PLQ

Le Parti libéral du Québec (PLQ) nomme un «responsable de la conformité et de l’éthique» afin de s'assurer notamment du respect de la loi en matière de financement dans le cadre de sa nouvelle course à la chefferie.

C'est ce que la formation politique indique dans les modalités officiellement adoptées dimanche, en vue d'encadrer la course qui vise à choisir le successeur de Pablo Rodriguez.

La fonction du «responsable de la conformité et de l’éthique» revient à Julien Morisette. Il aura «comme tâche d’assurer le respect de la Loi électorale, notamment en matière de sollicitation de contributions», mentionne-t-on dans un document portant sur les modalités rendu public lundi.

Une semaine avant Noël, M. Rodriguez a démissionné de son poste dans la foulée de révélations médiatiques sur le financement de sa campagne à la chefferie. Il a été à la tête du PLQ un peu plus de six mois.

Le nouveau chef doit être élu lors d’un congrès qui se tiendra le 14 mars. La course sera officiellement lancée lundi prochain et les personnes souhaitant briguer la chefferie auront jusqu’au 13 février à 17 h pour signaler leur intérêt.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne