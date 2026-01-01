Nous joindre
Une première

Québec dépose un projet de loi qui ouvre la porte à la séquestration de CO2

durée 18h00
5 février 2026
Par La Presse Canadienne

Québec a déposé un projet de loi, jeudi, qui vise à encadrer, pour la première fois, la séquestration géologique du carbone au Québec.

Le ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes entreprises, Samuel Poulin, a déposé le projet de loi 17 afin «d'encadrer la recherche et l'exploitation de réservoirs souterrains».

Si ce projet est adopté par les députés, le gouvernement sera appelé à créer des règlements pour permettre aux entreprises comme la Montréalaise Deep Sky de stocker du CO2 sous la surface de la Terre.

Mathieu Bouchard, vice-président chez Deep Sky, attendait «avec impatience» l'annonce du dépôt de ce projet de loi.

L'entreprise vise une «première phase d’opération» de stockage de CO2 sur son site de Thetford Mines en 2028.

«Cette annonce ouvre la porte à nos projets au Québec», a expliqué Mathieu Bouchard, en précisant que si Deep Sky a lancé son premier projet de captage et séquestration de CO2 en Alberta en 2024, «c’est parce que cette province avait déjà un cadre législatif».

Si le projet de loi 17 est adopté au printemps, «ça va donner assez de temps au gouvernement d'ici l'été pour mettre en place la réglementation. Nous, ce qu'on espère, c'est que tout soit finalisé d’ici la fin de l'année avant l'élection».

Travaux en cours à Thetford Mines et Bécancour

Deep Sky mène des études et effectue différents tests dans la région de Thetford Mines.

«On a foré un puits exploratoire à l'automne dernier et on a commencé des tests d'injection. On a injecté de l'eau, ensuite on a injecté un mélange d'eau et de CO2», a expliqué Mathieu Bouchard.

Le CO2 injecté dans le sol avait été capté par l’entreprise sherbrookoise Skyrenu.

Selon Deep Sky, c’était la première fois au Québec que du CO2 capté dans l’air ambiant était retiré de manière permanente de l’atmosphère et injecté profondément sous la surface de la Terre.

Deep Sky a également des projets à Bécancour où «la prochaine étape risque d'être un puits exploratoire», a indiqué le vice-président de l'entreprise en précisant que son équipe «est en train de figurer où serait le puits et quelles seraient les conditions».

L'objectif du projet de loi 17, selon un communiqué de presse du gouvernement, est d’encadrer «les filières énergétiques stratégiques, dont le stockage géologique de carbone ou d'air comprimé, la géothermie et l'extraction d'hydrogène géologique, qui représentent des leviers supplémentaires pour atteindre les cibles climatiques et stimuler le développement économique des régions».

Stéphane Blais, La Presse Canadienne

