L'ex-ministre caquiste Éric Caire quitte la vie politique

L’ex-ministre caquiste et député de La Peltrie, Éric Caire, annonce qu’il ne sollicitera pas d’autre mandat après 19 ans de vie politique.

«Il est difficile d’arriver en politique. Il est tout aussi difficile d’y durer. Le plus difficile demeure toutefois d’en sortir. À la fin de ce mandat, j’aurais cumulé vingt-sept ans de militantisme actif au sein de la troisième voie, dont presque vingt ans à titre d’élu. Il est temps pour moi de céder ma place», a-t-il écrit sur sa page Facebook jeudi matin.

Éric Caire a tout d’abord été élu sous la bannière de l’Action démocratique du Québec de Mario Dumont en 2007. Il a tenté d’en devenir chef en 2009, mais a perdu face à Gilles Taillon.

Il passe à la Coalition avenir Québec en 2011. Éric Caire fait son entrée au gouvernement en 2018 lorsque le premier ministre François Legault est porté au pouvoir.

Il deviendra alors ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, puis ministre de la Cybersécurité et du Numérique en 2022 – poste qu’il devra quitter dans la foulée du scandale SAAQclic.

«Je demeure toutefois un fier Caquiste plus convaincu que jamais que le Québec a besoin de cette troisième voie que des milliers d’entre nous se sont dévoués à bâtir au cours des trois dernières décennies», conclut Éric Caire dans son message.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne