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Commission de l’économie et du travail

Réduction du coût de l’épicerie: QS demande que des experts soient entendus

durée 12h00
15 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Québec solidaire (QS) interpelle la nouvelle première ministre Christine Fréchette et demande que la Commission de l’économie et du travail se dote d’un mandat d’initiative pour «entendre des experts du milieu économique sur les solutions concrètes pour s’attaquer à la hausse du coût du panier d’épicerie».

Mardi, Christine Fréchette a indiqué avoir mandaté le ministre des Finances, Eric Girard, pour trouver la façon «la plus efficace pour retirer la taxe de vente du Québec (TVQ) sur une série de produits de consommation du quotidien et d’épicerie».

La porte-parole solidaire, Ruba Ghazal, souhaite que la première ministre entende plusieurs experts afin de trouver les meilleures solutions.

«Pendant toute sa campagne, Christine Fréchette a dit que c'était une femme à l'écoute. Que c’était important pour elle de consulter. Donc je prends la balle au bond. Si c'est bon pour le troisième lien, si c'est bon pour les gaz de schiste, il faudrait que ce soit la même chose pour la principale préoccupation des Québécois, c'est-à-dire le coût de l'épicerie», a indiqué Ruba Ghazal en entrevue avec La Presse Canadienne.

«La situation est préoccupante. Depuis 2020, les prix alimentaires ont augmenté beaucoup plus rapidement que les salaires, entraînant une perte réelle de pouvoir d’achat pour les ménages», ajoute Ruba Ghazal dans une lettre qu’elle a fait parvenir à la commission.

On indique que la commission pourrait entendre une pléthore d’experts, comme des économistes spécialisés en inflation et en concurrence, des experts en politiques publiques, des représentants du secteur agroalimentaire ou encore des organisations de défense des consommateurs.

«Dans un contexte où les Québécoises et Québécois attendent des réponses rapides, ce mandat offrirait une occasion concrète de faire avancer le débat et d’identifier des solutions réalistes pour réduire le coût de l’épicerie», poursuit Ruba Ghazal dans sa missive.

QS croit que ces consultations pourraient tenir en seulement quelques séances.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

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