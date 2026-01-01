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Déficit accumulé d'entretien

Le péage sur les routes est la «bonne avenue», dit le ministre des Transports

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16 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Le péage est la «bonne avenue» pour combler le déficit d'entretien des routes au Québec.

C'est ce qu'a indiqué le ministre des Transports, Jonatan Julien, en marge de la cérémonie de prestation de serment de la nouvelle première ministre Christine Fréchette.

Le déficit accumulé d'entretien des routes s'élèverait actuellement à plus de 24 milliards $ et les revenus actuels ne suffisent plus à couvrir les dépenses pour le maintien des actifs.

Déjà, lundi, Mme Fréchette avait dit être ouverte au retour des péages au cours d'une conférence de presse.

Mercredi, M. Julien a reconnu que même si l'État investit 85 % de l'enveloppe routière de son Programme québécois d'infrastructures (PQI) en maintien d'actifs, cela ne suffit pas.

Par conséquent, il a estimé que le péage serait la bonne avenue dans les scénarios où il faudrait élargir ou augmenter le réseau routier.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

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