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Première désignation en hommage à Maureen Breau

Québec veut rendre hommage aux policiers morts en service

durée 09h30
12 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

La première ministre Christine Fréchette veut souligner la mémoire des policiers qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions.

Mme Fréchette a annoncé lundi à Nicolet, où l'École nationale de police est établie, que des ponts d'étagements seraient désignés en l'honneur de policiers et policières qui ont «fait le sacrifice ultime en servant leur communauté».

La première désignation sera effectuée en hommage à la policière Maureen Breau, qui est décédée lors d'une intervention en 2023.

Un viaduc à la hauteur de la rue des Prairies, à Trois-Rivières, à proximité du quartier général de la Sûreté du Québec, portera le nom de la défunte policière.

Des panneaux de signalisation seront installés à proximité des viaducs pour souligner la mémoire des défunts policiers.

«Une nation forte est aussi une nation qui se souvient. Les policières et policiers qui tombent dans l’exercice de leurs fonctions ont choisi de servir le Québec jusqu’au bout, au péril de leur vie», a souligné la première ministre dans un communiqué.

«Nous avons le devoir collectif d’honorer leur courage, leur dévouement et le sacrifice immense qu’ils ont consenti pour protéger nos communautés.»

La sergente Breau, âgée de 42 ans, avait été poignardée à mort par Isaac Brouillard Lessard, un homme de 35 ans ayant de lourds antécédents de problèmes de santé mentale. Lui-même avait été abattu par les collègues de la policière quelques instants après l’attaque survenue à Louiseville, en Mauricie, le 27 mars 2023.

La Presse Canadienne

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