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Depuis 2023

Ottawa a dépensé plus de 800 millions $ en contrats liés à l'IA

durée 09h00
14 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

Ottawa a dépensé plus de 800 millions $ dans les technologies d'intelligence artificielle (IA) depuis 2023, selon des données fournies par le gouvernement fédéral.

Ce montant comprend deux contrats déjà annoncés: un contrat de service public de 350 millions $ avec Dayforce visant à remplacer le système de paie Phoenix, en proie à des difficultés, et un investissement de 240 millions $ dans l'entreprise d'IA Cohere.

Il inclut également des centaines de dépenses allant de quelques centaines de dollars pour un abonnement à ChatGPT à des contrats de plusieurs millions de dollars avec diverses entreprises.

Le député conservateur Jagsharan Singh Mahal avait demandé à tous les ministères, organismes et sociétés d'État de fournir des informations sur les contrats, abonnements et licences liés à l'IA, mais tous n'ont pas donné suite à cette demande.

En raison des accords avec Dayforce et Cohere, Services publics et Approvisionnement Canada ainsi qu'Innovation Canada ont été les ministères les plus dépensiers, suivis par la Défense nationale avec 83,7 millions $ et l'Agence du revenu du Canada avec 29,9 millions $.

Le Centre de la sécurité des télécommunications et le Service canadien du renseignement de sécurité ont refusé de fournir les informations demandées, tandis que la Gendarmerie royale du Canada a déclaré qu'elle ne disposait pas de ces informations dans une base de données centralisée.

— Avec des informations de Nick Murray

Anja Karadeglija, La Presse Canadienne

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