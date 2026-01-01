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Après une discussion avec Carney

Trump menace toujours d'imposer des droits de douane

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20 juillet 2026
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Par La Presse Canadienne

Après avoir assisté aux côtés du premier ministre Mark Carney à la finale de la Coupe du monde dimanche dans le New Jersey, le président américain Donald Trump ne renonce pas à sa menace d'imposer des droits de douane au Canada en raison de la fumée des feux de forêt.

S'adressant aux journalistes à la base militaire d'Andrews dimanche soir, Donald Trump a déclaré qu'il entretenait de bonnes relations avec Mark Carney, mais que les incendies devaient cesser.

Il a ajouté que ces feux polluaient l'air américain et que le Canada devrait peut-être verser des dommages-intérêts, faute de quoi les États-Unis imposeraient des droits de douane.

Mark Carney et son épouse, Diana Fox Carney, ont suivi le match de football depuis une loge vitrée.

À leurs côtés se trouvaient M. Trump, son épouse Melania Trump, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Les responsables américains se sont plaints de la fumée des feux de forêt canadiens qui recouvre certaines régions des États-Unis, et Donald Trump a menacé la semaine dernière d’augmenter les droits de douane imposés au Canada en raison de cette fumée.

«Je leur ai dit. Je veux dire, vous devez empêcher ces feux de se propager et d’empoisonner notre air. Notre air a été empoisonné, a déclaré Trump dimanche à la base militaire d’Andrews, près de Washington, D.C. Si nous pouvons les aider, nous les aiderons. Mais peut-être devraient-ils nous verser des dommages-intérêts ou quelque chose comme ça, ou alors nous devrions leur imposer des droits de douane.»

La fumée des incendies canadiens a déclenché des alertes à la qualité de l’air dans tout l’Ontario et dans plusieurs États américains, notamment le Michigan, l’Ohio, l’Illinois, New York et l’Indiana.

Donald Trump a expliqué la semaine dernière qu’il appellerait M. Carney pour discuter de la question, accusant le Canada de «négligence délibérée» et affirmant que l’absence de gestion forestière et d’enlèvement des débris coûtait des milliards de dollars aux États-Unis.

On ignore sur quelle base juridique Donald Trump s'appuierait pour imposer de nouveaux droits de douane au Canada.

M. Carney a balayé les critiques américaines, affirmant jeudi que le Canada poursuivait ses investissements dans les énergies propres, tandis que les États-Unis s'opposaient activement à ces énergies.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a quant à lui déclaré cette fin de semaine que les détracteurs américains avaient «la mémoire très courte» et a évoqué les efforts déployés par le Canada et l’Ontario pour venir en aide à la Californie lors des feux de forêt dévastateurs qui ont ravagé cet État en janvier dernier.

«C’est ce que font les voisins. On ne se met pas à proférer des menaces et des critiques, car devinez quoi ? Un jour, ce sera votre tour. Et nous serons là-bas sans hésiter pour soutenir nos voisins», a expliqué M. Ford.

La Presse Canadienne

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