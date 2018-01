4 conseils pour faire le bilan de fin d'année de son entreprise

Article commandité

Un bilan de fin d’année permet de remplir ses obligations fiscales, mais aussi de se projeter vers des projets de développement, d’investissement, voire de recrutement. C’est une étape importante dans la vie d’une entreprise, ne serait-ce que pour se situer par rapport à la concurrence. Voici donc quelques conseils pour ne rien rater.

Connaître la santé financière de votre entreprise

La fin de l’année sonne l’heure des états financiers de votre entreprise. Le bilan comptable, établi selon des normes codifiées, est à cet égard une obligation en regard de la législation, mais pas seulement.

Votre bilan comptable est une nécessité vis-à-vis de vos actionnaires, de vos investisseurs, mais aussi de vos prêteurs et donateurs. Cette procédure officielle doit être établie par un professionnel ou du moins être certifiée en bonne et due forme. Obtenez l'aide d'un comptable agréé pour votre entreprise. Il interviendra en qualité de vérificateur, mais aussi de conseil selon vos besoins pour :

Une mission d’audit dont l’objectif est d’évaluer votre système de contrôle interne,

Une mission d’examen constituant un niveau modéré d’assurance à l’égard de vos états financiers,

Une mission de compilation destinée à vérifier l’exactitude arithmétique de vos comptes.

L’intérêt du bilan financier ne s’arrête pas là et celle du comptable non plus. Ensemble, vous pourrez vous projeter sur votre prochain exercice : étude de faisabilité de nouveaux projets, politique commerciale à mener, objectifs à atteindre, possibilité de recrutement ou, à l’inverse, restriction budgétaires…

Préparer sa déclaration de revenus d’entreprise

Vous avez la possibilité de remplir les formulaires officiels en ligne sur le site du gouvernement. Vous devrez déclarer vos revenus d’entreprise ainsi que vos dépenses. Cette opération pouvant s’avérer complexe, l’assistance d’un comptable vous évitera de vous tromper ou d’omettre des éléments d’informations.

Se situer par rapport à la concurrence

Élaborer un rapport de performances de votre entreprise vous permettra de vous situer par rapport à votre concurrence, mais aussi de connaître les activités dans votre secteur. Il vous suffit de remplir le dossier en ligne sur le site donné sur la performance financière. L’ensemble des données est généré par Statistique Canada à partir d’un échantillon représentatif du tissu industriel et commercial du pays, région par région. L’organisme se base en effet sur les déclarations de revenus des entreprises et des sociétés canadiennes.

Quelle que soit l’ancienneté de votre activité, pouvoir consulter cette base de données vous permettra de réajuster au besoin votre plan d’affaires et d’optimiser ainsi votre rendement.

Dresser le bilan humain

L’heure est également venue d’évaluer vos collaborateurs. Prenez le temps de faire le point sur leurs compétences et leurs objectifs atteints, fixez-en de nouveaux.

Le bilan de fin d’année est donc une étape cruciale pour définir la stratégie à venir de votre entreprise.