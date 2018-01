Votre chat a-t-il besoin de perdre du poids ? Nos conseils

Article commandité

Le surpoids de votre chat n’est pas sans risque pour sa santé. Tout comme l’homme, il s’expose à des maladies graves telles que le diabète, l’arthrose, des troubles respiratoires, cutanés, cardiaques, articulaires ou même au cancer… Comment savoir s’il est en surcharge pondérale ? Comment le faire maigrir ? Une diète sévère pourrait provoquer chez l’animal des troubles du comportement… Voici quelques conseils pour vous aider.

Quels sont les critères d’une obésité chez le chat?

Pour le savoir, vous devez bien l’observer :

Vous constatez la présence de bourrelets entre la taille et les pattes arrière,

ses côtes ne sont plus palpables,

Le creux du flanc n’est plus visible,

Il éprouve des difficultés à grimper,

Il se toilette moins.

Une seule solution : le faire maigrir.

Quelles sont les causes de ce surpoids ?

Une suralimentation certes, mais également la stérilisation. Si votre chat a été opéré, il devrait manger un ¼ de sa ration en moins pour conserver son poids de forme.

Comment le faire maigrir ?

Un chat doit pouvoir effectuer plusieurs petits repas par jour. En effet, un seul gros repas favorise la fixation des graisses. De plus, un jeûne de plusieurs heures pourrait le rendre irritable, son organisme n’étant pas adapté à ce type de régime.

La solution est de vous équiper d’un distributeur de croquettes. Toutefois, il faut veiller à ne pas le remplir, il pourrait tout manger d’un coup ! Certains distributeurs sont même étudiés pour stimuler l’activité physique du chat.

Eviter de changer sa nourriture, le type d’alimentation doit être stable. L’alternance de pâté pour chat, de croquettes ou de plats faits maison favorise la prise de poids. Ne lui donnez plus de friandises non plus. Les professionnels d'une clinique vétérinaire sauront vous conseiller un programme diététique adapté à la morphologie de votre chat et à ses besoins énergétiques.

Des croquettes allégées sont une excellente indication : leurs apports nutritionnels sont respectés. Comme elles contiennent plus de fibres, votre chat aura une impression de satiété plus rapide.

La perte de poids est longue. Cependant, si votre compagnon ne maigrit pas, le vétérinaire entreprendra des examens pour diagnostiquer d’éventuelles pathologies.

N’oubliez pas de stimuler l’activité physique de votre chat. Prenez le temps de jouer avec lui. Proposez-lui un grattoir, un arbre à chat ou même un autre chat ! Dans ce cas, séparez-les au moment du repas.

La surcharge pondérale est un problème à prendre au sérieux. Faites-vous accompagner.