4 façons de prendre soin de ses pieds

Il en va de votre état de santé général de ne pas négliger vos pieds en leur accordant une attention particulière en toute saison.

Surveillez la santé de vos pieds

Le volume et la coloration des pieds ou encore l'apparence des ongles peuvent être des signes de maladie grave. C'est pourquoi il est non seulement important d'en prendre soin, mais aussi de les surveiller.

En juillet 2017 en France, des chaussures dites « confort » se sont avérées causer des ulcères aux pieds ! Les victimes voyaient leur pied doubler de volume au risque de devoir subir une intervention chirurgicale. D'autres cas ont provoqué enflements, rougissements et apparition de cloques à cause d’une grave allergie.

En cas de doute, n'hésitez pas à demander l'avis d'un podiatre à Montréal afin de ne pas laisser le problème se propager.

Prendre soin de ses pieds en toute saison

On pense peut-être plus à soigner ses pieds en été lorsque vient le temps de sortir les sandales et de marcher dans l'herbe verte. Mais nos petons ont besoin d'attention en toute saison.

L'hiver, particulièrement, n'est pas tendre avec nos pieds. On les garde enfermés longtemps pour les protéger du froid. Ils doivent pourtant respirer et ne pas trop s'assécher.

N'oubliez donc pas d'hydrater souvent vos pieds, essentiellement à l'aide de crèmes hydratantes. Séchez bien vos pieds après la douche aussi, sauf si vous comptez pratiquer un gommage après.

Diverses recettes de gommage

Le gommage régulier des pieds est un bon moyen d'en prendre bien soin. Il en existe de toutes sortes, pourvu que l'ingrédient utilisé soit suffisamment abrasif, mais pas trop. Voici un exemple en vogue à base de sucre et de gros sel auxquels vous ajouterez :

quelques gouttes d'huile d'argan ou d'huile d'olive pour fluidifier et hydrater

du jus de citron pour rafraîchir et cicatriser

Un gommage à base de bicarbonate et de farine d'avoine agira contre les mauvaises odeurs et les champignons. Quelques gouttes d'huile essentielle de lavande auront un effet anti-bactérien.

Séchez vos pieds avec une serviette chaude après le gommage pour bien dilater les pores. Un gommage des pieds une fois par semaine est suffisant.

L'art des massages chinois

Les massages chinois font partie intégrale de la médecine traditionnelle chinoise. Le massage des pieds doit être suivi d'un étirement des muscles, puis de pression des points d’acupuncture. Ces massages sont à la fois énergiques, énergétiques et préventifs. Ils durent en général 90 minutes par séance.