Possibilité de visiter de l’ancienne prison de Sorel-Tracy

Le photographe Maurice Parent et le journaliste Stéphane Martin ont uni leurs forces afin d’offrir la possibilité de visiter virtuellement un endroit demeuré clos à la population générale pendant près de 50 ans. L’ancienne prison de Sorel-Tracy est désaffectée depuis septembre 2017 et les deux hommes ont voulu immortaliser l’âme des lieux avant que le bâtiment soit converti.

« L’idée m’est venue suite à un article que Stéphane a publié mentionnant qu’il n’y avait plus de détenu à l’ancienne prison et qu’il revenait à la Société québécoise des infrastructures de décider du sort du bâtiment désaffecté. J’ai entrevu la possibilité d’y faire une visite virtuelle et en même temps, de conserver des archives inestimables de l’édifice avant qu’il soit converti ou simplement démoli », explique le photographe Maurice Parent qui se spécialise dans la photo panoramique et 360 degrés.

Il aura fallu plus de 2 mois de travail aux deux complices afin de finaliser la présentation de la visite virtuelle. Les différentes étapes consistaient à obtenir l’autorisation de se rendre sur les lieux, y effectuer la prise de photographies, travailler au rendu des images en 360 degrés, mettre dans l’ordre les tableaux obtenus, colliger l’information et composer les textes qui agrémentent la visite virtuelle.

« Ce qui m’a étonné, c’est qu’il existe très peu d’information et d’archives sur la vieille prison de Sorel-Tracy. Le ministère de la Sécurité publique nous a aidés dans nos recherches, mais la majorité de l’information obtenue provient du directeur-adjoint du nouveau centre de détention de Sorel-Tracy, Claude Ferron, qui nous a donné un sérieux coup de main », ajoute le journaliste Stéphane Martin.

Ce dernier se souviendra longtemps de son expérience. « Tout au long de la visite des lieux, je me sentais privilégié de me retrouver à cet endroit empreint d’histoire, et ce, en tout respect pour ceux qui y ont purgé une peine. J’espère que tous auront ce sentiment qui m’a habité alors que je me retrouvais sur place ».

« Tout ce travail bénévole a été effectué pour la mémoire collective de tous. On invite donc la population à partager au maximum l’adresse de cette visite virtuelle », de conclure Maurice Parent qui remercie la Société québécoise des infrastructures d’avoir permis la réalisation de ce projet avec la collaboration de monsieur Omer Samson qui a guidé le photographe dans les corridors de l’établissement. Il salue également la Société historique Pierre-de-Saurel qui lui a permis d’effectuer certaines recherches dans les documents d’archives.

À noter que vous pouvez bonifier l’expérience si vous possédez un casque de réalité virtuelle. Vous êtes donc invité à visiter l’ancienne prison de Sorel-Tracy à l’adresse suivante : http://www.parmo.ca/pano/prison_sorel/