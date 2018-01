Les bienfaits de l’ostéopathie

Article commandité

Tôt ou tard nous serons tous confrontés à un petit bobo indésirable : mal de dos, raideurs au cou ou aux épaules, douleurs cervicales, lumbago, sciatique, arthrose... Il arrive que les traitements traditionnels n’arrivent pas à soulager entièrement le problème et c’est là que l’ostéopathie pourra vous aider à soulager votre douleur et restaurer l’équilibre.

L’ostéopathie est une médecine naturelle qui existe depuis près de 150 ans. C’est une méthode thérapeutique qui a fait ses preuves et qui propose des traitements tant préventifs que curatifs. Le mot ostéopathie vient du grec « ostéon », ce qui veut dire « os » et de « pathos », qui signifie « maladie ».

Comme il s’agit d’un traitement manuel qui s’intéresse en premier lieu à la source du mal, la pratique consiste à rétablir l’équilibre de l’organisme en manipulant la région douloureuse avec les mains.

Un art, une philosophie

Les origines de l’ostéopathie ont leurs racines dans la pratique médicale de la Grèce antique – oui, le célèbre Hippocrate ! – et implique aussi une philosophie qui s’appuie sur cinq grands principes : le corps fonctionne en tant qu’une seule unité ; chaque personne porte en elle une force d’autoguérison ; la structure gouverne la fonction ; la circulation est un élément essentiel et surtout, l’on traite le patient comme une entité globale, au lieu de ne s’intéresser qu’à un problème isolé ou une pathologie locale.

La pratique de l’ostéopathie est sérieusement encadrée. Pour la pratiquer, les professionnels doivent suivre une formation d’un minimum de cinq années d’études. Les ostéopathes connaissent donc à fond l’anatomie et la physiologie, ce qui leur permet de travailler sur le positionnement et la mobilité des tissus et des articulations.

Une solution alternative

Lorsque les traitements habituels n’ont pas donné les résultats escomptés et que l’on se décide de se tourner vers l’ostéopathie, la première consultation s’avère déjà rassurante. L’ostéopathe évalue le patient et, comme il a la capacité de détecter la ou les causes primaires du problème, il peut immédiatement offrir un premier traitement si les causes du mal relèvent de sa compétence.

Beaucoup d’athlètes recourent à l’ostéopathie car c’est un type de médecine qui a largement fait ses preuves dans les cas de blessures sportives. Dans le même ordre d’idées, l’ostéopathie peut s’avérer très utile pour aider à guérir des traumatismes survenus à la suite d’un accident de la route.

S’il est exact de dire que l’ostéopathie constitue une approche alternative comparativement à la médecine traditionnelle, l’on peut surtout affirmer que c’est un type de traitement qui a fait ses preuves, et qui n’a rien à voir avec certains charlatans qui pratique des formes plus ou moins sérieuses de « médecines douces ».

L’ostéopathe est un professionnel de la santé en bonne et due forme, vous pouvez aller le consulter en toute confiance.