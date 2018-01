Que faire après un sinistre?

Article commandité

On lit les journaux, les sites de manchettes sur Internet, on regarde les nouvelles à la télé et on se dit que ça arrive toujours aux autres. Pourtant, en raison des changements climatiques qui se font notamment de plus en plus sentir, plus que jamais au Québec il y a des victimes d’inondations, de tornades et d’autres caprices de la nature.

Lorsqu’un sinistre survient, on ne sait pas quoi faire et c’est bien naturel. Après tout, ce genre de catastrophe ne nous arrive généralement qu’une seule fois dans la vie. Étant donné que notre société est de plus en plus exposée à des excès climatiques, donc à des inconvénients majeurs, il serait bon de prendre quelques minutes pour penser aux conséquences et à ce qu’il faire si nous sommes touchés par un désastre. Pour commencer, comment choisir une compagnie de nettoyage après un sinistre?

Drames petits et grands

Ces derniers mois, l’actualité nous a démontré que les inondations sont de plus fréquentes au Québec : pluies diluviennes, crues subites des rivières, glissements de terrains, plusieurs nous éléments indésirables se sont ajoutés à la liste des calamités.

D’autres événements peuvent survenir; certains sont courants, d’autres moins. Il y a les incendies, bien sûr, mais aussi les déversements d’huile, le vandalisme, la découverte de la présence d’amiante dans un bâtiment ayant un certain âge et les infiltrations d’eau. Qu’il s’agisse d’un immeuble résidentiel, commercial ou industriel, l’important, c’est de contacter un professionnel qui pourra prendre la situation bien en main.

Ces derniers sont équipés pour effectuer tous les travaux nécessaires : décontamination des structures, aspiration d’eau et déshumidification, neutralisation des odeurs et assainissement de l’air, nettoyage de tapis et de meubles rembourrés, transport et entreposage de biens personnels, traitement contre les moisissures, décontamination et enlèvement et l’amiante et ainsi de suite.

Pour les cas de vandalisme, ils peuvent aussi procéder à un lavage à pression et faire disparaître les graffitis indésirables.

La première chose à faire

Avant de choisir la compagnie de nettoyage, contactez votre assureur, qui est normalement rejoignable en tout temps, même la nuit. Comme les compagnies d’assurances ont habituellement à leur service leurs propres experts en sinistres, ils pourront vous référer à des entreprises de nettoyage fiables, en vous rassurant sur la qualité de leur formation et sur les services qu’ils peuvent rendre. Votre assureur vous indiquera aussi quels sont les dommages qui sont couverts par votre police d’assurance.

Assurez-vous aussi d’avoir un estimé clair des coûts de l’expert en nettoyage de sinistre pour éviter les malentendus. Cela vous évitera des désagréments et des mauvaises surprises.

Enfin, un dernier truc et pas le moindre : comme le font de plus en plus de locataires et de propriétaires, ayez toujours en lieu sûr des photos ou une vidéo de vos meubles et appareils de valeur. C’est également utile en cas de vol ou d’incendie.