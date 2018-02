4 bonnes raisons de préparer sa retraite

Article commandité

Il faut aujourd’hui avoir 65 ans pour toucher sa retraite pleine même si l’on peut programmer son départ à 60 ans. Même si la pension est versée par plusieurs caisses, 40 années de cotisations sont nécessaires pour en financer 20. Quand on sait que l’espérance de vie est actuellement de 82 ans, le calcul est vite fait ! Ne pas préparer sa retraite quand on est jeune, nous expose donc à de réelles déconvenues… Voici donc quelques bonnes raisons supplémentaires de vous en convaincre.

1) Se préparer financièrement

Au niveau fédéral, le Régime de pension verse 15 % du salaire moyen plafonnés à 6600 dollars par année. Le Régime des rentes du Québec complète ces prestations avec le Régime de pension du Canada à hauteur de 25 % du salaire moyen, plafonné quant à lui à 54 900 dollars. À cela s’ajoute votre régime employeur. Il correspond le plus souvent à 70 % de salaire si vous avez cotisé 35 ans. Mais ces fonds de pension sont soumis aux aléas du marché et aux baisses des taux d’intérêts. En gros, mieux vaut ne compter que sur le capital. De plus, il est rare de faire l’ensemble de sa carrière professionnelle chez le même employeur, sans parler des pertes d’emplois ou les périodes de réinsertion professionnelle.

Si vous souhaitez partir avant 65 ans pour mieux profiter de la vie, vous serez victime d’un abattement de 30 %, soit environ 4400 dollars en moins chaque année, si vous percevez la rente maximale...

Une épargne retraite ou une assurance vie dans ces conditions s’avère donc indispensable. Il est possible de calculer son assurance vie en ligne pour simuler son complément de revenus. À moins de rester au boulot après 65 ans. Là, vous bénéficierez de bonifications intéressantes et de crédits d’impôt.

2) Anticiper un solde hypothécaire à payer

Selon une récente enquête, 50 % des retraités canadiens sont endettés. Il est donc judicieux d’anticiper vos dettes et crédits qui seront en cours au moment de votre retraite.

3) Se prémunir de l’inflation

Difficile de se projeter sur l’économie de demain. En prévoyant vos arrières, vous préserverez votre pouvoir d’achat et peut-être même votre qualité de vie en regard de votre espérance de vie.

4) Anticiper les risques

L’âge augmentant, vous avez plus de risques de tomber malade. Vous n’êtes pas à l’abri non plus d’un accident. Le décès de votre conjoint peut également diminuer votre qualité de vie. Le versement d’un petit capital sera le bienvenu.

La retraite semble toujours bien loin quand on démarre dans la vie. Il est pourtant toujours bon d’y réfléchir.