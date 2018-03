Visite de Montréal : par où commencer ?

Article commandité

Montréal est une vaste métropole, fascinante par son métissage culturel entre la vieille Europe et le nouveau-Monde. C’est aussi la plus grande ville francophone d’Amérique. Il faudrait pouvoir y séjourner de longs jours pour en découvrir toutes les merveilles néanmoins voici de quoi vous surprendre dès votre arrivée.

Le Belvédère du Mont Royal

Incontournable pour avoir une idée précise de la ville vue d’en haut. La montée est physique, mais une fois au sommet, vous découvrirez un panorama unique et des dizaines de sentiers à parcourir. Descendez ensuite vers le quartier du Plateau, investi par des artistes cosmopolites, pour flâner dans l’avenue Mont-Royale.

Le Vieux Montréal

C’est le quartier historique avec ses rues pavées où vous imaginerez la colonie française fonder la ville. Visitez la Basilique Notre-Dame, rendez-vous place Jacques Cartier avec ses artistes et portraitistes, admirez des chefs-d’œuvre d’architecture : le palais de justice, les châteaux Ramezay et Bonsecours, le vieux séminaire des Sulpiciens, le plus ancien, ainsi que l’hôtel de ville. Remontez la rue St Paul et le cours Royer, très typiques.

Le quartier des spectacles

Situé au cœur du centre-ville, l’esplanade est le plus important complexe culturel du Canada. Prévoyez de passer une soirée dans l’une des 6 salles de spectacle avant de dîner au restaurant, réservez dans un hôtel place des Arts à Montréal pour rester sur place et visiter le lendemain le musée et les nombreuses boutiques.

L’oratoire St Joseph

Haut lieu de pèlerinage pour les catholiques à l’instar de la Basilique St Pierre de Rome, l’oratoire est le chef d’œuvre de la ville culminant à pas moins de 97 mètres. La petite grimpette par les escaliers vous récompensera : de nombreuses expositions temporaires s’y succèdent.

Montréal sous-terrain

Imaginez-vous 20 miles de rues souterraines reliant tous les bâtiments de la ville ? C’est le réseau piétonnier le plus vaste du monde. Il est d’ailleurs emprunté par 500 000 Montréalais chaque jour. De nombreuses surprises vous y attendent : œuvres d’art, morceau du mur de Berlin, boutiques… On ne saurait visiter la ville sans parcourir l’une de ces rues.

Les marchés

On mange bien à Montréal ! Preuve en est le marché Jean Talon, le plus grand de la ville, dans le quartier de la Petite Italie où vous trouverez des produits régionaux ou encore le marché Atwater et son style Art Déco pour les amateurs de charcuterie.

Montréal mérite vraiment qu’on s’y arrête, que ce soit pour quelques jours ou des vacances plus longues.