Chirurgie vétérinaire: les bienfaits de la stérilisation

Article commandité

Parmi les chirurgies pour animaux, la stérilisation est sans contredit l’une des plus populaires. Et pour cause : les raisons sont nombreuses d’y avoir recours pour améliorer la qualité de vie de votre compagnon. Voici un survol du sujet ainsi que des avantages qu’elle peut vous apporter.

Meilleur contrôle des populations d’animaux de compagnie

Consistant à retirer les organes reproducteurs, soit les ovaires et l’utérus chez la femelle et les testicules chez le mâle, la stérilisation est une intervention chirurgicale qui doit obligatoirement être pratiquée par un vétérinaire. Elle rend votre animal de compagnie incapable de se reproduire.

La raison numéro un pour laquelle on recommande de faire stériliser votre animal est qu’elle permet de mieux contrôler les populations d’animaux de compagnie. Comme il y a déjà trop d’animaux pour la capacité d’accueil des refuges et des autres abris et il y a beaucoup d’espèces qui sont maltraitées et laissées à elles-mêmes, c’est préférable de contrôler le nombre de naissances. Lorsqu’ils s’accouplent, les chiens et les chats ont plusieurs petits. À titre d’exemple, un seul chat peut donner naissance jusqu’à 20 petits par année. C’est donc dire à quel point ils se reproduisent vite et la situation peut rapidement devenir incontrôlable si on ne fait rien pour l’arrêter.

Quand doit-on pratiquer la stérilisation?

La stérilisation est une méthode sûre, efficace et sans danger. Idéalement, elle doit être pratiquée à la fin de la période de croissance, mais la bonne nouvelle, c’est qu’elle peut se faire à tout moment, même après que la bête ait donné naissance à des petits. L’opération s’effectue sous anesthésie générale et nécessite une journée d’hospitalisation. En plus de contrôler le nombre d’espèces d’animaux en circulation, cette chirurgie pour animaux a des bienfaits remarquables sur la santé de votre compagnon ainsi que sur son comportement.

Diminution du risque de cancer

En effet, la stérilisation diminue considérablement le risque de cancer de la prostate et des testicules chez le mâle et le risque du cancer des ovaires et du col de l’utérus chez la femelle. Qui plus est, elle permet d’éliminer certains comportements indésirables tels que le désir de fugue pour s’accoupler. Les chiens et les chats qui ne sont pas stérilisés auront en effet tendance à chercher un compagnon pour copuler. N’en trouvant pas à l’intérieur de votre domicile, ils seront tentés de s’échapper. Chez le mâle, elle diminue aussi le désir de marquage de son territoire par l’urine ainsi que les comportements agressifs. Par exemple, les chats stérilisés ont moins tendance à se battre que ceux qui ne le sont pas.

Chez la chatte, la stérilisation permet d’éliminer les miaulements qui peuvent être désagréables à entendre pendant les périodes de chaleur, qui surviennent environ quatre fois par année. La stérilisation diminue également les risques d’euthanasie, car les animaux ont moins tendance à adopter des comportements indésirables et sont plus aptes à socialiser entre eux.

Bref, on constate que les bienfaits de cette opération sont nombreux, autant sur la santé de votre animal que sur sa vie sociale. Si vous avez un animal de compagnie et il n’est pas encore stérilisé, il serait sage de penser à le faire en contactant un vétérinaire pour prendre rendez-vous.