Conseils pour se débarrasser des fourmis charpentières

Article commandité

Vous avez des fourmis charpentières à la maison? Redoutables petits insectes faisant partie de la famille des hyménoptères, au même titre que les guêpes et les abeilles, les fourmis charpentières sont de couleur rouge ou noire et mesurent entre 6 et 25 millimètres de long. Les fourmis charpentières rouges et les fourmis gâte-bois font partie des espèces les plus communes au pays.

Les dommages qu’elles peuvent causer sont considérables puisqu’elles construisent leur nid dans le bois et la charpente de nos maisons, d’où leur appellation. Voici des conseils pour vous débarrasser de ces insectes indésirables.

Détruire le nid contenant la reine

La clé, pour exterminer les fourmis charpentières, est de non seulement tuer tous les nids satellites construits par la colonie, mais également le nid principal contenant la reine. C’est la seule manière d’enrayer complètement une colonie de fourmis charpentières. La plupart du temps, ce nid est situé à l’extérieur de la maison dans une structure en bois : souche, tronc d’arbre, clôture en bois, etc. Les autres nids peuvent être érigés un peu partout, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison.

Faire appel à un exterminateur professionnel

Si vous n’êtes pas en mesure de repérer le nid, il est conseillé de faire appel à un exterminateur professionnel. Celui-ci pourra localiser le nid et appliquer les traitements nécessaires pour le détruire et exterminer la colonie. Enduire vos planchers et comptoirs de produits bon marché peut fonctionner pour éliminer certaines espèces, mais tant que la reine ne sera pas exterminée, les fourmis continueront de se reproduire et d’envahir votre cuisine ou votre sous-sol.

Si, toutefois, vous décidez quand même d’utiliser des pesticides ou encore d’autres produits pour éliminer les fourmis, veillez à bien lire les étiquettes à l’arrière pour vous assurer qu’ils conviennent à l’espèce que vous visez. Au besoin, n’hésitez pas à solliciter l’avis d’un expert en gestion parasitaire pour savoir quel produit convient le mieux à vos besoins.

Attention au bois mort

Les fourmis charpentières ne se nourrissent pas de bois, mais elles construisent leur nid à l’intérieur de cette matière. Par conséquent, elles sont attirées par toutes les sources de bois, particulièrement le bois pourri ou mort. N’entreposez pas votre bois de chauffage dans votre sous-sol et débarrassez-vous de tous les morceaux de bois pourri ou de bois mort qui pourraient trainer dans votre cour ou jardin.

En quête de nourriture, les fourmis s’infiltrent, la plupart du temps, par les fenêtres et les fissures de fondation des maisons. Elles peuvent aussi pénétrer à l’intérieur de votre résidence par l’entremise du système de chauffage ou de climatisation.

Pour les tenir éloignées de chez vous, ne laissez trainer aucune source de nourriture sur vos comptoirs et passez régulièrement le balai dans la cuisine pour éliminer les débris sur le plancher. Un bon calfeutrage de vos portes et fenêtres pourrait également aider à tenir les fourmis à l’écart de votre résidence. En cas de doute sur quoi faire pour vous débarrasser des fourmis charpentières, n’hésitez pas à solliciter l’avis d’un exterminateur professionnel.