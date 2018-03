Dénombrement des personnes en situation d’itinérance le 24 avril 2018 : 125 bénévoles recherchés

Dans le cadre du deuxième portrait de l’itinérance au Québec, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre est à la recherche de 125 bénévoles pour assurer le dénombrement ponctuel des personnes en situation d’itinérance à Longueuil, Brossard et Sorel. Ce dénombrement est l’une des 4 étapes de réalisation du portrait, qui vise à mieux comprendre les dimensions sociales et individuelles de l’itinérance. L’opération aura lieu le 24 avril prochain, ainsi que dans les jours suivants.

Coordonné par le ministère de la Santé et des Services sociaux, le dénombrement intitulé Tout le monde compte sera réalisé dans onze régions du Québec. En Montérégie, l’opération aura lieu dans 9 municipalités sous différentes formes :

Longueuil

Brossard

Sorel

St-Hyacinthe

St-Jean-sur-Richelieu

Châteauguay

Mercier

Vaudreuil-Dorion

Salaberry-de-Valleyfield

Les villes de Longueuil, Brossard et Sorel ont besoin de bénévoles parmi la population pour soutenir les organismes du milieu lors de l’opération alors qu’ailleurs, le dénombrement sera réalisé uniquement par les organismes communautaires ou les travailleurs de rue. Des intervenants du CISSS ainsi que des partenaires du milieu de l’itinérance participent activement à l’organisation de cette démarche, dont le recrutement de bénévoles.

Planifier un dénombrement physique et documenter la réalité de l'itinérance cachée est une première en Montérégie. Cette expérience s’adresse autant aux jeunes adultes, aux étudiants, aux retraités, bref, à toute personne qui a envie de se sensibiliser à la réalité des personnes vulnérables et de prendre part à un projet unique sur le plan humain.

Pour devenir bénévole, il est possible de s’inscrire en ligne au jecomptemonteregie.ca Une brève formation aura lieu avant l’événement pour les bénévoles qui distribuent des questionnaires et les chefs d’équipe.