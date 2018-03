Conseils pour bien insonoriser son appartement

Article commandité

Que l’on soit propriétaire ou locataire, il n’y a rien de plus désagréable que de se faire constamment déranger par les bruits environnants lorsqu’on essaie de relaxer, de dormir ou même de travailler de la maison. Que les sons proviennent de l’extérieur (voitures qui circulent, passants qui parlent, sirènes de police, etc.) ou encore de l’intérieur (bruits ambiants ou d’impact), il existe des techniques pour vous permettre de mieux insonoriser votre appartement afin de jouir d’une meilleure tranquillité d’esprit. En voici quelques-unes.

Identifier la provenance de la nuisance sonore

L’une des premières choses à faire, avant de procéder à l’insonorisation de votre appartement, est d’identifier d’où provient la source de bruit. En effet, les différents moyens à entreprendre pour régler le problème ne seront pas les mêmes selon que les sons proviennent de l’extérieur, de la pièce d’à côté ou encore de l’étage d’au-dessus. Ce sont généralement les trois sources de bruit les plus communes. Si les bruits proviennent du plafond, on distinguera généralement les bruits d’ambiance des bruits d’impact, qui eux, sont beaucoup plus dérangeants, car ils sont le résultat d’objets qui tombent sur le sol ou encore de meubles que l’on déplace.

Installer des matériaux flottants

Si les bruits qui vous dérangent sont des bruits d’impact, l’une des meilleures manières de les diminuer consiste à procéder à l’installation de moquette épaisse munie de mousse plastique sur l’étage d’au-dessus. Un expert en isolation acoustique sera en mesure de vous conseiller le revêtement de sol approprié.

Le tapis permettra d’absorber une partie de l’impact et cela réduira la quantité de bruit émise. Sinon, vous pouvez également demander à votre propriétaire de procéder à l’installation de planchers flottants pour tous les étages de l’immeuble. Les matériaux installés en mode flottant, c’est-à-dire sans avoir été vissés ou encore cloués au sol permettent de diminuer l’amplitude des bruits.

D’autres matériaux de construction, tels que le béton, offrent également une meilleure qualité d’isolation acoustique. Ce n’est pas pour rien que le béton est très utilisé dans la construction de condos neufs. Le recours à la pose d’un faux plafond, soit une ossature métallique recouverte d’un isolant fibreux et de plaques de plâtre, est une autre technique permettant de réduire le niveau de décibels d’un pallier à l’autre.

Utiliser des scellants acoustiques

Il se peut également que les bruits proviennent de fuites d’air en lien avec des problèmes de plomberie ou d’installation d’objets volumineux au mur tels que des luminaires encastrés au plafond. Dans de tels cas, des scellants acoustiques, tels que de la laine isolante ou encore de la fibre cellulosique, peuvent vous aider à améliorer l’insonorisation de votre appartement par le plafond. Pour les murs, la peinture anti-bruit ou encore la pose de plaques phoniques peuvent réussir à vous faire gagner quelques décibels.

Procéder à un calfeutrage des fenêtres

Si les bruits proviennent de l’extérieur, par exemple de la rue, c’est probablement parce que votre édifice est mal isolé. Ce faisant, l’air réussit à se propager et le bruit parvient à s’infiltrer. Pour remédier à ce problème, vous pouvez soit procéder au remplacement de vos fenêtres, si celles-ci ont atteint leur durée de vie, ou encore améliorer l’étanchéité de vos anciennes fenêtres en changeant les joints.

Ces quelques conseils devraient vous permettre de gagner quelques décibels et de mieux dormir sur vos deux oreilles. Pour de plus amples conseils, n’hésitez pas à demander l’avis d’un expert.