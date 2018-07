Laissez-vous séduire par la Popote roulante

Le service de Popote roulante offert en milieu rural fera dorénavant affaire avec Les Résidences Soleil Manoir Sorel pour la fourniture de ses repas, ce qui entraine une baisse de prix, de même qu’une offre de menus plus variés pour ses usagers.

En effet, depuis le 1er avril dernier, c’est Les Résidences Soleil Manoir Sorel qui remplacent le Centre d’hébergement Élisabeth-Lafrance à titre de traiteur. Ce nouveau partenariat entraine donc une baisse de prix pour les six prochains mois. Les abonnés remarqueront également une plus grande variété de repas chauds et congelés, toujours frais et équilibrés.

Rappelons que ce service de livraison de repas à domicile en milieu rural desserre les citoyens des municipalités de Massueville, Saint-Aimé, Saint-David, Saint-Gérard-Majella, Saint-Robert, Saint-Ours, Sainte-Victoire-de-Sorel et Yamaska. Pour les autres municipalités, Sorel-Tracy, Sainte-Anne-de-Sorel et Saint-Joseph-de-Sorel sont desservies par le Centre d’Action Bénévole du Bas-Richelieu alors que Saint-Roch-de-Richelieu l’est par le Carrefour communautaire Saint-Roch.

Popote roulante

La Popote roulante est un service de repas chauds et congelés livrés à domicile par un bénévole attentionné sur le territoire rural de la MRC de Pierre-De Saurel. Ce service est offert aux personnes âgées de 60 ans et plus, aux personnes malades ou en convalescence ainsi qu’aux nouvelles mamans. La Popote roulante propose un menu composé d’une grande variété de plats nutritifs, délicieux, frais du jour et livrés à domicile deux jours par semaine, soit le lundi et le jeudi. Le menu comprend le choix entre deux repas principaux chauds et inclus une soupe et un dessert (rotation du menu sur cinq semaines). Les repas congelés comprennent seulement le plat principal.

Pour plus d’informations concernant le service, pour vous inscrire ou encore être bénévole, veuillez communiquer avec la personne responsable du service au Carrefour communautaire l’Arc-en-ciel de Saint-Ours au 450 785-2874 ou sans frais au 1 844 440‑28745 ou par courriel : [email protected].