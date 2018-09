5 huiles essentielles à avoir en permanence dans votre trousse à pharmacie

Les huiles essentielles constituent aujourd’hui une véritable tendance, au-delà des propriétés associées à l’aromathérapie ou à la phytothérapie. Elles soignent des maux, elles apaisent, elles calment, elles stimulent le système digestif… Bref, elles prennent le relais de bien des médicaments, et de manière totalement naturelle ! Mais certaines huiles essentielles sont plus efficaces que d’autres (par exemple, connaissez-vous les vertus santé et esthétiques de l'huile essentielle de romarin ?), dont voici un top 5 !

L’huile essentielle de lavande, contre tous vos maux

C’est tout simplement l’huile la plus utilisée, la plus recommandée et la plus recherchée en parapharmacie, et ce, pour une raison très simple : elle est polyvalente. Elle permet de lutter contre :

Les troubles psychologiques : stress, troubles du sommeil

Les troubles physiques : contusions apparentes, piqûres d’insectes

Les troubles psychiques : mauvaise humeur, négativité

Le petit plus ? Il s’agit d’une des seules huiles essentielles à pouvoir être appliquée directement sur la peau, sans conséquence possible. Vous pouvez choisir deux variantes de cette huile essentielle : angustifolia ou officinalis.

Le citron et les agrumes, des huiles pour détoxifier

Pour faire une cure après l’hiver ou seulement après quelques jours d’excès, il est important de choisir des ingrédients naturels, de même pour les recettes. Pour redonner à son foie toute sa jeunesse, et faciliter le travail de vos reins, les huiles essentielles à base d’agrumes seront d’intéressants alliés.

Plus spécifiquement, l’huile essentielle de citron est fortement recommandée, en raison de ses vertus détoxifiantes et revivifiantes. En l’occurrence, elle possède plusieurs propriétés :

Antiseptique, contre les bactéries

Anti-stress, si elle est diffusée dans la pièce

Drainante, pour l’organisme

L’huile essentielle de citron se consomme aussi bien avec une infusion qu’elle ne s’apprécie en diffusion atmosphérique.

L’huile de menthe poivrée, parfaite pour les problèmes de digestion

Outre son odeur fortement appréciée (et appréciable), l’huile essentielle de menthe poivrée est surtout connue pour ses vertus antispasmodiques, efficaces contre les problèmes de digestion. Finis les ballonnements, les gaz, les sensations désagréables ou encore, les coliques passagères.

Plus ponctuellement, elle peut permettre de lutter contre les migraines ou les maux de tête, surtout s’ils sont passagers. Par voie cutanée, elle peut aussi lutter contre le froid des pieds ou le froid des mains, selon la situation. En diffusion atmosphérique, elle est aussi efficace pour lutter contre les bactéries ambiantes.

Bien-être et apaisement grâce à l’huile essentielle de l’eucalyptus

L’huile essentielle d’eucalyptus compte aussi parmi les meilleures huiles essentielles à avoir toujours avec soi. Pourquoi ? Parce que le linéol contenu dans l’eucalyptus est un puissant stabilisateur qui permet de lâcher prise, de se sentir mieux.

Son action antibactérienne permet d’abord d’éliminer toutes les mauvaises toxines, que vous la posiez de façon cutanée ou bien que vous l’inspiriez. À cela s’ajoutent des propriétés excellentes pour le mental : considérée comme stimulante psychique et positivante, elle est indispensable au sein de votre foyer.

Attention : les enfants peuvent utiliser la variante Radiata, mais pas Globulus ou Citriodora.

Le géranium rosat, l’huile pour les maux cutanés

Les composés actifs fleuris présents dans l’huile essentielle de géranium rosat en font un allié de taille pour les maux du quotidien, à fortiori physiques ou cutanés. Elle possède trois vertus principales : purifiante, régénérante, antiseptique.

Sur le plan émotionnel, elle va permettre de lutter contre :

La fatigue

Le stress

Les émotions négatives

Sur le plan cutané, l’huile essentielle de géranium rosat a des propriétés démontrées contre :

Les vergetures, le relâchement cutané (peau fatiguée)

Les mycoses

L’acné

Les plaies et les hémorragies

Par ailleurs, en cas de mauvaise circulation sanguine, son usage est fortement conseillé (notamment chez les personnes atteintes de phlébites). Son action visible la rend incontournable !