Cuir chevelu gras et pointes sèches : comment prendre soin de vos cheveux ?

Prendre soin de ses cheveux, c’est essentiel, d’abord pour des raisons esthétiques, mais aussi parce que l’état de vos cheveux est un signe de votre santé générale. En fonction de votre situation, il vous faudra des conseils pour apaiser votre cuir chevelu, s'il est sensible, ou bien des astuces pour entretenir votre chevelure mixte au quotidien. Voilà donc ce que vous trouverez dans cet article !

Les causes les plus fréquentes des cheveux gras et des pointes sèches

Les cheveux mixtes, on peut dire que ça n’est pas la joie : vous avez tous les désavantages des cheveux gras, au niveau du cuir chevelu, mais aussi les désavantages des pointes sèches. Cela est lié à un déséquilibre de votre cuir chevelu, qui génère une surproduction de sébum (au niveau des glandes sébacées). Cela a deux conséquences bien visibles :

L’excès de sébum stagne au niveau de votre cuir chevelu, d’où l’aspect gras

Les pointes, surtout si vous avez les cheveux longs, ne sont pas nourries en profondeur, d’où un dessèchement anticipé

Les causes d’une telle pathologie sont parfois inconnues, mais on en connaît malgré tout certaines, comme :

Les causes héréditaires : il n’est pas rare que parents et enfants partagent les mêmes soucis au niveau du cuir chevelu

Les causes alimentaires : l’excès de sébum est parfois dû à une consommation excessive de produits gras ou acides

Les causes hormonales : elles influent notamment sur la santé de vos cheveux à des périodes particulières (menstruation notamment)

Les causes environnementales : la pollution, la surexposition au soleil ou le froid peuvent détériorer vos cheveux

Mais alors, que faire pour remédier à ces problèmes de cheveux mixtes ?

Comment prendre soin des cheveux mixtes ?

Il faut être réaliste : les problèmes de cheveux sont assez difficiles à traiter, et peu de solutions existent en dehors des produits du quotidien. Pour prendre soin de vos cheveux mixtes, il faut donc tout simplement utiliser un shampooing et un après-shampooing adaptés :

Préférez un shampooing doux, qui permet de nettoyer et de nourrir en profondeur

Vous pouvez aussi choisir un shampooing spécial cheveux gras – racines sèches

Dans l’idéal, il faut aussi pratiquer des soins par zones : un shampooing spécial cheveux gras sur le cuir chevelu, et traiter vos pointes sèches avec un masque nourrissant. Il s’agit là d’un soin à faire au quotidien.

N’hésitez pas à compléter votre rituel beauté au jour le jour par des huiles essentielles, à incorporer dans vos shampooings et crèmes nourrissantes pour cheveux : l’huile essentielle de citron ou celle de pomme de pin sont particulièrement recommandées pour lutter contre la sécheresse du cuir chevelu.

Les habitudes à perdre… Et à prendre !

Les soins du quotidien doivent être optimisés grâce à la perte et à la prise de certaines habitudes pour vos cheveux mixtes. Par exemple, parmi les choses à ne plus faire, on retrouve :

Couvrir votre tête par temps chaud, avec des bandeaux ou des casquettes épaisses

Laisser vos cheveux trop longtemps sous une serviette

Utiliser des élastiques classiques pour faire des chignons ou queues de cheval

Dormir avec les cheveux mouillés

À l’inverse, certaines habitudes vous aideront à rendre vos cheveux mixtes plus souples, brillants et forts :

Faire un masque nourrissant toutes les semaines, en privilégiant des ingrédients adoucissants avec l’huile de jojoba, de ricin ou de coco

Utiliser des produits spécifiques lorsque vous vous exposez au soleil ou bien faites du ski

Préférer l’eau tiède à l’eau froide pour rincer vos cheveux

Réaliser un massage du cuir chevelu une à deux fois par semaine pour retirer les pellicules stagnantes

Avec toutes ces astuces, vos cheveux mixtes seront bien plus faciles à entretenir !

Vos cheveux mixtes ont besoin d’être entretenus tout au long de l’année, notamment lors de périodes spécifiques, comme l’été ou l’hiver. Vous avez maintenant de nombreuses astuces pour faire de vos cheveux mixtes une chevelure parfaite !