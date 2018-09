Le bon moment de l'année pour chercher et acheter votre première maison

Tout le monde rêve de ce moment : l’achat d’une première maison. C’est un accomplissement pour certains, un simple objectif pour d’autres. Dans tous les cas, il est important de savoir à quel moment il est préférable de faire votre achat : quand les prix baissent, quand l’offre est moindre sur le marché… Pour en savoir plus sur les avantages et inconvénients d'un prêteur privé, ainsi que les possibilités de financement des banques, on vous conseille de faire des comparatifs entre toutes les entreprises québécoises !

Les meilleurs moments pour faire un achat immobilier

Acheter une maison, c’est avant tout une affaire de feeling : est-ce que vous avez un coup de cœur pour cette maison ? Est-ce qu’elle convient parfaitement à vos besoins ? Dans tous les cas, il faut savoir plusieurs choses :

En été, les offres sont plus nombreuses en raison du turn-over de juillet

En hiver, la saison est propice à faire de bonnes affaires

En printemps ou à l’automne, il faut savoir négocier

En réalité, le meilleur moment est aussi déterminé par d’autres facteurs, comme :

Les possibilités de financement au cours de cette année

Les épargnes dont vous disposez

Les offre sur le marché

Avant de faire votre achat immobilier, vous devez vous poser certaines questions, pour savoir s’il est temps de concrétiser ou non :

Est-ce que votre achat est indispensable, imminent ou essentiel pour votre bien-être quotidien ?

Est-ce que les prix sont intéressants par rapport au reste du marché ?

Quels sont vos atouts dans cet achat ?

Grâce à cela, vous pourrez déterminer plus facilement quand faire (ou non) votre achat immobilier.

Quand faire son achat immobilier

Lorsque l’on est pressé d’acheter, que ce soit parce qu’on se retrouve sans appartement ou bien parce que l’on doit déménager pour raison professionnelle, on a tendance à s’accommoder de tous les premiers prix d’achat de maison.

La question n’est donc plus quand, mais comment faire son premier achat immobilier. Parce qu’au Québec, la période la plus propice pour des achats immobiliers reste l’été ou éventuellement, le printemps, il faut tout de même rappeler qu’un achat de maison ne s’improvise pas : il faut le faire selon sa situation professionnelle, financière et personnelle.

La meilleure période pour faire son achat immobilier est donc lorsque l’on se sent prêt. Pour cela, il est essentiel de pouvoir se faire accompagner par un conseiller financier, qui vous aidera à trouver les bonnes offres. Certains notaires sont aussi à l’affût des bonnes affaires, et peuvent vous proposer des solutions.

Pour faire votre premier achat de maison, vous devez prendre en compte les éléments suivants :

À quel moment souhaitez-vous déménager ?

Est-ce pour des raisons personnelles ou professionnelles ?

Quelles sont vos réserves financières ?

Quel type de résidence recherchez-vous (maison de vacances ou habitation classique) ?

Quelles sont vos marges de négociations de taux ?

La meilleure période pour acheter une maison reste celle à laquelle vous êtes en mesure de faire ledit achat. Il est donc important de vous entourer des bons interlocuteurs et d’utiliser les bons dispositifs (prêts financiers notamment), pour réaliser votre projet d’achat, une étape dans toute vie !

Le bon moment pour acheter sa maison dépend donc avant tout du type de résidence que vous recherchez, mais aussi d’autres critères comme votre situation géographique. Le moment de l’année n’est pas toujours essentiel, même si le printemps ou l’été semblent plus propices à un achat immobilier. Mais, rappelez-vous surtout que, le meilleur moment pour acheter votre première maison, c’est quand vous avez un réel coup de cœur !