5 conseils pour une bonne hygiène dentaire

Que l’alimentation soit ta première médecine - Hippocrate

Ce n’est plus un secret pour personne: l’alimentation est la base d’une bonne santé, et la santé buccale ne fait pas exception à cette règle! Le sucre est l’ennemi numéro 1 de l’émail. Il l’attaque, le fragilise et le déminéralise. Exit les friandises, les boissons gazeuses et autres aliments acidifiants. On mettra aussi de côté les cigarettes, dont on constate les méfaits sur la dentition jaunâtre de nos aïeuls.

On privilégiera la consommation d’aliments naturels. En première ligne d’attaque, le pain complet, qui contient du fluor, ingrédient chouchou du soin dentaire; les fruits et légumes; et pour terminer, les aliments faibles en gras. On boit aussi beaucoup d’eau pour éviter la sécheresse buccale!

Si vous êtes du genre à faire quelques écarts, sachez toutefois qu’il existe nombre de traitements de blanchiment pour les dents, disponibles en clinique dentaire ou sur le Web, qui pourront effacer les traces de vos péchés mignons sans nuire à votre santé buccodentaire.

2. Tout est dans la τέχνη

Dans la technique, oui! Quelques éléments à retenir :

Fluor. C’est l’ingrédient à rechercher dans votre dentifrice. Il s’agit d’un composant chimique qui lutte contre les acides, en plus de renforcer et de désensibiliser la structure de l’émail.

45 degrés. C’est l’angle auquel vous devez tenir votre brosse, entre la gencive et les dents, avant d’effectuer le mouvement de rouleau nécessaire au nettoyage.

Rose vers blanc. Il faut brosser le haut et le bas des dents séparément, toujours des gencives vers les dents. C’est en effet à la base des dents que, la majeure partie du temps, les résidus d’aliments et le tartre viennent se fixer. Il faut donc redoubler de vigilance à cet endroit.

Soie dentaire. Parce que, oui, la brosse à dents ne permet de nettoyer que les deux tiers de la surface dentaire, et que votre routine dentaire est grandement lacunaire sans elle.

Trois fois par jour. Non, il n’est pas ici question de Marilou, mais de la fréquence de brossage recommandée.

Pssst! Si vous vous demandez si vous « faites bien ça », vous pouvez acheter des révélateurs de plaque dentaire, vendus en pastilles ou en liquide en pharmacie. Ces derniers colorent les résidus de plaque dentaire et vous permettent de vous imposer comme maître de la santé buccale.

3. La patience est une vertu

Trois minutes. Ça, c’est le temps de brossage minimum avec une brosse à dents manuelle.

Deux minutes. Avec une brosse à dents électrique. La Cadillac du brossage.





4. Mieux vaut prévenir que guérir





En plus d’un brossage de dents assidu, une visite régulière chez votre dentiste est nécessaire afin de vous assurer de conserver votre beau sourire. Une consultation une fois aux 6 mois est recommandée, en plus d’un détartrage complet annuellement. En effet, la plaque dentaire est l’habitat favori des microbes, qui y font leur nid et viennent causer les caries tant redoutées.

5. La vigilance nous met au-dessus de tous les périls - Démosthène

Quand est la dernière fois où vous avez changé votre brosse à dents?

Si en ce moment, vous froncez les sourcils devant le vide abyssal qui se crée dans votre esprit (était-ce au berceau?), il y a de bonnes chances que vous soyez mûr(e) pour l’achat d’un nouveau bolide de course pour vous occuper du frottis-frottas de vos dents.

En effet, votre chère brosse n’est pas éternelle. Remplacez-la lorsque ses poils sont recourbés, c’est-à-dire tous les deux à trois mois. Demandez conseil lors de votre prochaine visite en clinique dentaire afin de choisir un modèle approprié.