4 troubles musculo-squelettiques d’origine professionnelle

Les troubles musculo-squelettiques, ou TMS, sont très fréquents en milieu professionnel. Ils affectent les membres supérieurs, le dos et les membres inférieurs. Le processus est lent et insidieux puis apparaît subitement d’où son imputation à un accident du travail. Or il n’en est rien, c’est la surutilisation qui provoque la lésion professionnelle, c’est-à-dire l’accumulation de micro blessures au fil du temps. Quels sont-ils principalement et comment les éviter ?

Les causes des TMS

L’origine des TMS est le fait de contraintes posturales, d’une force mobilisée, d’un travail musculaire statique ou de mouvements répétés. Ils se déclenchent en raison de leur intensité, de leur durée et de leur fréquence. Certains facteurs sont aggravants : la pression mécanique, les chocs, les vibrations ou le froid. Les TMS sont responsables de coûts très élevés, à la fois pour l’entreprise et la communauté.

Les principaux TMS

La douleur apparaît pendant le travail au début, mais persiste après. À la longue, elle se manifeste même au repos et gêne les activités quotidiennes, même le sommeil.

Le syndrome du canal carpien est dû à la répétition du même geste ou d’un geste qui contraint la main ou le poignet. À force, le nerf médian est comprimé, des douleurs apparaissent ainsi qu’une sensation de fourmillement. Avec le temps, la mobilité de la main est affectée. Les femmes en sont davantage touchées. Il est possible de soigner un tunnel carpien par traitement non chirurgical. La tendinite est une inflammation du tendon, plus exactement de la gaine synoviale entourant le tendon. Elle affecte surtout les muscles du poignet. Seul le repos est préconisé. La bursite provient d’une pression sur les bourses séreuses qui permettent au tendon de glisser au contact de l’os. Elles contiennent un liquide lubrifiant. Un geste répété ou en mauvaise position du coude ou du genou en est la cause. Les rachialgies sont des pathologies du rachis cervical, dorsal ou lombo-sacré. Les douleurs sont dues aux gestes contraints et aux mauvaises postures.

Comment prévenir les TMS ?

Les aménagements des postes de travail et la formation sont les principaux gestes de prévention :