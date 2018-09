Les principales causes de pannes de moteurs industriels

Tous les équipements électriques, électroniques et mécaniques rencontrent un jour ou l’autre des problèmes qui peuvent causer leur panne. À la maison, ce sont souvent les appareils électroménagers (réfrigérateur, four, cuisinière, congélateur, laveuse ou sécheuse…) qui finissent par tomber en panne, que ce soit à cause de défauts de fabrication ou d’erreurs liées à l’utilisation du matériel. C’est la même chose en milieu industriel : il arrive que les machines rencontrent des pannes. Voici un bref tour d’horizon des causes les plus courantes de pannes de moteurs industriels afin que vous sachiez quand il est temps de procéder à la réparation de vos moteurs.

Les causes humaines

Les moteurs utilisés dans les milieux industriels sont sans cesse perfectionnés afin d’améliorer leur performance. Cela en fait des équipements complexes, qui demandent beaucoup de connaissances pour savoir comment les manœuvrer. Malheureusement, certaines entreprises négligent la formation donnée à leurs employés et cela a une incidence majeure sur l’utilisation des ressources. Ainsi, lorsqu’on rencontre une panne, il est préférable de faire appel à un expert pour localiser la source du problème et procéder à la réparation des moteurs plutôt que de démonter soi-même le matériel. En plus de risquer d’aggraver le cas, cette réaction peut aussi engendrer des blessures et des coûts supplémentaires.

Une autre cause humaine fréquemment rencontrée est la surcharge opérationnelle. Pour gagner du temps, ou pour répondre à une demande soudainement plus élevée qu’à l’habitude, certaines entreprises en demandent trop aux machines. Au lieu d’obtenir un rendement plus élevé, elles s’exposent à des pannes majeures liées à la surcharge. À long terme, il ne s’agit donc clairement pas d’une solution gagnante.

Les causes liées à l’équipement

En plus des possibles défauts de fabrication des machines, une des causes de panne les plus rencontrées en milieu industriel est les défauts de lubrification. Ceux-ci prennent racine dans les problèmes d’étanchéité des roulements et surviennent lorsqu’il y a accumulation de poussières ou de débris sur le lubrifiant. Cela se produit particulièrement lors de nettoyages haute pression ou pendant les phases marche-arrêt. Un indice qui peut vous mettre la puce à l’oreille est les bruits suspects produits par le moteur lorsque celui-ci est en marche.