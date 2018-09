Les étapes de la vinification du vin rouge

Qui n’a pas déjà rêvé de tout savoir sur la vinification du vin rouge? Ou encore de procéder à la fabrication de son propre vin afin que les saveurs soient encore plus personnalisées pour encore plus de plaisir en bouche? Avant de se retrouver dans votre coupe, ce liquide alcoolisé, grand favori de tous les temps, passe par plusieurs étapes que l’on appelle vinification. En voici quelques-unes.

Qu’est-ce que la vinification?

La vinification est le procédé par lequel les raisins à l’état brut sont transformés en liquide alcoolique. Pour le vin rouge, cela ne peut se faire qu’avec des raisons noirs, dont en voici quelques-uns figurant parmi les plus populaires :

Le cabernet sauvignon

Le merlot

Le pinot noir

Le carginon

Le grenache

Le syrah

Le rôle du cépage dans la vinification du vin rouge

Toutes ces appellations correspondent à des cépages, qui sont en fait le type de fruit utilisé pour produire le vin. Le type de fruit dépend des vignes desquelles ils sont cultivés. Les caractéristiques qui permettent de distinguer les cépages entre eux sont, bien entendu, les arômes, mais également la performance des vignes, qui influence la manière dont les fruits croissent et arrivent à maturation.

Dépendant du cépage, le goût et la teneur en acides, en tanins et en alcool des vins seront différents. C’est pourquoi il importe de bien choisir le cépage à la base, puisqu’il s’agit de la matière première utilisée pour produire et fabriquer le vin.

Les vendanges

La vinification commence avec l’étape des vendanges, soit la récolte des fruits des vignes arrivés à maturité. Les raisins sont placés dans des bacs, puis transportés dans des chais, soit les lieux de fabrication du vin . Par la suite, on procède à la séparation des baies (raisins) des rafles (grappes). Cette étape est appelée égrappage et est effectuée de manière mécanique ou manuelle. Ensuite, les raisins sont éclatés; c’est ce qu’on appelle l’étape du foulage, qui, autrefois, était réalisée avec les pieds, en écrasant les baies.

La cuvaison et la macération

Par la suite, le moult et les particules solides (les pellicules, les pépins et les rafles) sont placés dans des cuves; c’est ce qu’on appelle l’étape de la cuvaison. Trois options de cuve sont ainsi possibles, soit en bois, en inox ou en acier; chaque matériau conférant un goût différent au vin final.

C’est pendant la cuvaison que la macération peut commencer, l’une des étapes les plus importantes de la fabrication de vin , soit l’extraction de la couleur et des tannins des peaux vers le jus. C’est aussi pendant cette étape qu’est réalisée la fermentation alcoolique, soit la transformation des sucres contenus dans les fruits en alcool.

Le sulfitage permet par la suite de s’assurer que les micro-organismes qui pourraient se retrouver dans le vin soient détruits. Cela permet aussi d’assurer une meilleure vinification du vin rouge et de favoriser une meilleure conservation du vin.