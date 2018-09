Gazébo à toit rigide VS Gazébo traditionnel : lequel choisir?

L’arrivée de la saison chaude s’accompagne d’un désir marqué de profiter de la cour arrière ou du patio. Après plusieurs mois à l’intérieur, on ne souhaite qu’une chose : sortir dehors! On passe donc énormément de temps sur notre terrain, que ce soit pour relaxer, lire un livre, prendre une petite coupe de vin après une journée mouvementée ou carrément pour manger notre salade colorée à l’extérieur. Cependant, pour profiter à fond de ces moments de bien-être, il importe de tenir à l’écart les indésirables moustiques, mouches, guêpes et autres insectes qui, comme nous, n’attendaient que l’arrivée de la saison chaude et les barbecues pour s’empiffrer… dans nos assiettes. Heureusement, il existe une grande variété de gazébos sur le marché pour vous permettre de profiter en toute quiétude de votre cour arrière, sans devoir composer avec les insectes, la pluie ou même les rayons parfois cruels du soleil.

Les modèles à toile

Le gazébo en toile est probablement le modèle le plus répandu. Il se compose d’une structure en aluminium spécialement conçue pour ne pas rouiller et recouverte d’une toile. Cette dernière doit être retirée à l’arrivée des températures froides ainsi que lors de fortes tempêtes puisque celles-ci pourraient l’endommager. Si vous habitez en Gaspésie, sur le bord du fleuve, et que votre maison est régulièrement balayée par de forts vents, nous ne vous conseillons pas d’opter pour ce modèle, à moins qu’il soit équipé d’un évent servant à augmenter sa résistance aux bourrasques. Pensez aussi à vérifier les propriétés du tissu utilisé (épaisseur et tissage), afin de vous assurer que celui-ci est étanche et qu’il résiste à la décoloration engendrée par les rayons du soleil.

Il existe plusieurs accessoires que vous pouvez ajouter à votre gazébo, comme des rideaux de toile, des moustiquaires et des vinyles; si vous choisissez les rideaux, sachez que vous devez les retirer également durant l’hiver. Ce choix est excellent pour les petits budgets puisqu’il est peu dispendieux. Cependant, la durée de vie d’un gazébo en toile est moindre étant donné que vous devrez remplacer la toile lorsqu’elle est usée, et vous devrez prévoir du rangement pour entreposer les différentes toiles durant la saison froide.

Les gazébos à toit rigide