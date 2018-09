Problèmes de couple : comment gérer la crise en quelques étapes

La vie de couple n’est pas toujours facile au long cours : entre belle-famille, jalousie, incompréhension, routine, manque de communication ou sexualité en berne, l’un des partenaires finit toujours par en vouloir à l’autre et la crise s’installe. Comment comprendre le conflit et le résoudre rapidement avant qu’il ne soit trop tard ?

Prendre du recul

Pas toujours facile de prendre du recul quand la colère nous anime, mais c’est un temps pourtant nécessaire pour apaiser les tensions. Pourquoi ne pas prendre le large chez un parent ou des amis, histoire de réfléchir à ce qui vous arrive ? Une fois seul, vous pourrez respirer, voire vous faire chouchouter par les autres, reprendre un peu confiance en vous et vous sentir apprécié. Le temps d’un week-end suffit parfois à faire le point.

Vous en profiterez pour vous remémorer les bons moments passés avec votre moitié, tout n’est pas si noir. Vous chercherez à quel moment la crise est apparue et quelle est son origine : des frustrations, trop peu de communication d’où votre incompréhension, ou trop de communication d’où votre sentiment d’insécurité. Analyser les étapes de la dégradation de votre relation de couple, la période, le contexte, le lieu avec objectivité…

Le problème vient-il d’un manque d’entrain, d’une baisse d’appétit sexuel ? Il est possible que votre partenaire souffre d’andropause. Toutefois rare, 2 % des hommes en souffrent, l’andropause touche les hommes entre 45 et 65 ans. La baisse de la production de testostérone est en cause, entraînant des répercussions sur le plan psychologique et physiologique : insomnies, prise de poids, transpiration excessive, baisse de moral. Entreprendre un traitement de l’andropause peut réellement changer votre couple.

Votre vie de couple s’essouffle-telle par manque de projets communs ? Vos week-ends sont-ils plombés par trop d’immersion dans la belle-famille ? Y a-t-il un déséquilibre dans votre couple au point que l’un s’efface trop au profit de l’autre, reléguant ainsi ses propres besoins au second plan ? Vous devez trouver la source de votre insatisfaction ou de la sienne. Mettez-vous un peu à sa place.

Communiquer

Une fois rentré de votre week-end, trouvez le bon moment pour en discuter. Surtout, restez calme et évitez les reproches. Mieux vaut exprimer votre ressenti que de culpabiliser son conjoint. Rassurez-le en exprimant vos sentiments, soyez diplomate et valorisant. Posez également des questions sur ses sentiments et ses impressions. Vous pourrez alors réfléchir ensemble à des changements : partager des activités ou des centres d’intérêt, ménager des soirées en tête à tête, des sorties, des week-ends pour vous retrouver. À défaut, songez à la thérapie de couple pour sauver ce qui a de la valeur à vos yeux.