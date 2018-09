Place à la 11e édition du Salon FADOQ-RY

La FADOQ-RY invite la population au Salon FADOQ-RY qui se tiendra, dans le cadre de la journée internationale des aînés, le mercredi, 3 octobre 2018 de 9 h 30 à 16 h aux Galeries St-Hyacinthe. Plus de soixante-cinq exposants couvrant les domaines de la santé, des loisirs, de la finance et des différents services gouvernementaux et communautaires seront présents.

De plus, les visiteurs pourront assister à deux conférences traitant de sujet bien actuel soit: les bienfaits de l’activité physique et comment prévenir la maladie d’Alzheimer. Vous êtes attendu à l’ouverture officielle du Salon FADOQ-RY qui se tiendra à 13 h 15. Nous profiterons de cette occasion pour faire le lancement de la nouvelle trousse « Avant de m’envoler » et présenter le programme FADOQ « Dans la peau d’un Aîné ». Pour terminer, la « Zone des talents FADOQ » demeure un incontournable du Salon.

Tout au long de la journée, les Ambulances St-Hyacinthe, une division de Dessercom accompagnées des étudiants du Collège Ellis seront présents pour offrir gratuitement à la population la formation « Héros, en trente © ». Cette formation de 30 minutes permet d’apprendre les gestes essentiels (RCR sans ventilation) pour sauver une vie. Depuis deux ans, cette formation connaît un grand succès auprès des visiteurs.

Que l’on soit exposant, partenaire ou visiteur, lors de ce rendez-vous annuel:

C’est appuyer la FADOQ-RY dans sa mission qui assure un leadership auprès des 50 ans et plus;

C’est collaborer à l’amélioration de la qualité de vie et vivre une retraite plus active et agréable;

C’est appuyer le plus grand regroupement au Québec des 50 ans et plus soit plus de 500 000 membres au niveau provincial et plus de 36 500 membres au niveau de la région Richelieu-Yamaska.

Le Salon FADOQ-RY, c’est le RENDEZ-VOUS de l’automne à ne pas manquer!