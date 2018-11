Professionnels de santé : où trouver du travail ?

Avec le vieillissement de la population et les nombreux départs à la retraite dans le domaine de la santé, le secteur connaît des perspectives d’avenir très prometteuses. Que ce soit au Québec ou dans d’autres régions du Canada, il existe même des programmes d’accompagnement et de formations ainsi que des avantages sociaux pour inciter les candidats à l’emploi dans la santé. Dans quelle spécialité recrute-t-on le plus ?

Les pharmaciens

Le pharmacien exerce principalement dans les établissements privés, publics, à l’hôpital, dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique. Il peut également enseigner ou devenir consultant en soins préventifs à condition d’être inscrit à l’ordre des pharmaciens. Or, la pénurie de professionnels existe dans de nombreuses régions du Canada. La raison principale est qu’ils sont en emploi principalement dans les commerces ou qu’ils partent à la retraite.

Des régions comme la Colombie-Britannique, à Vancouver et sa région côtière par exemple, sont en forte demande, notamment à l’hôpital, dans les centres de santé, pour les soins à domicile ainsi que dans les rayons des centres commerciaux qui vendent des médicaments. Des plateformes se sont spécialisées pour les aider à trouver facilement un emploi de pharmacien . Vous pouvez aussi consulter l’Ordre pour connaître les régions en demande.

Les médecins

Pas besoin d’aller bien loin pour trouver un emploi de médecin. Certains quartiers de Montréal, les plus pauvres, souffrent de désert médical. La demande est si pressante que le gouvernement recrute des immigrants français pour combler la pénurie. Il y a donc de réelles opportunités avec des revenus très intéressants à la clé.

Les infirmiers

Là encore, la pénurie est importante dans les hôpitaux de Québec. Pour le seul CHUM de Montréal, il faudrait 500 professionnels supplémentaires. À l’instar des médecins, le gouvernement est obligé de recruter en France des infirmiers et des infirmières. Le site Indeed quant à lui répertorie pas moins de 3900 offres d’emploi dans le secteur.

Les directeurs de soins de santé

Les directeurs et directrices de soins de santé font partie des 37 métiers considérés comme prioritaires par le gouvernement. Ils exercent dans les hôpitaux, les cliniques, les établissements de soins de longue durée ou même les cabinets de médecins. Mais la demande est particulièrement forte dans les établissements de soins de longue durée ou les agences de soins à domicile. Les offres d’emploi sont donc nombreuses, voire urgentes, et les salaires très attractifs.