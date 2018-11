5 questions à poser pour choisir son entrepreneur en rénovation

Les gens ne font pas confiance aux entrepreneurs en rénovation. C’est un triste constat reflétant une réalité beaucoup plus complexe. Bien sûr, la vaste majorité des entrepreneurs sont des gens honnêtes et passionnés, mais on retient beaucoup plus les histoires sensationnalistes présentées dans les médias!

Les services de référencement d’entrepreneurs visent à mettre en lien les gens avec des entrepreneurs certifiés ayant une bonne réputation. Ils choisissent les entrepreneurs qui font partie de leur réseau en vérifiant les commentaires laissés à leur égard, en regardant s’ils ont déjà été impliqués dans des litiges, en s’assurant qu’ils aient les bonnes licences et en voyant si celles-ci sont toujours valides.

Pour les gens qui cherchent des entrepreneurs, il s’agit donc d’un outil très pratique, réduisant les chances d’avoir des problèmes. En général, ces plateformes mettent les gens en contact avec plusieurs entrepreneurs, ce qui leur permet de comparer les différentes soumissions.

Dans le cadre d’un projet de rénovation, il est important de rencontrer plusieurs entrepreneurs, afin d’analyser les différents prix et services et de voir avec qui vous établissez le meilleur rapport. Après tout, vous allez dépenser beaucoup d’argent pour que ce projet se réalise, alors il vaudrait mieux que le résultat soit à votre goût et que vous ayez une bonne entente avec l’entrepreneur!

Donc, même lorsque vous utilisez les services d’une plateforme de référencement en rénovation, vous devez établir certains critères pour vous assurer de choisir un entrepreneur qui vous plaira :

1) Poser les bonnes questions à l’entrepreneur

Avant de rencontrer un entrepreneur, il est important que vous prépariez une liste de questions précises. Voici quelques exemples :

Depuis combien de temps êtes-vous en affaires? Quelle est votre spécialité?

Pour quels genres de travaux détenez-vous un permis?

Avez-vous votre propre équipe pour faire les travaux ou confierez-vous une partie ou l’ensemble des travaux à des sous-traitants?

Pouvez-vous me fournir des références et des photos de projets récents?

2) Vérifier combien d’argent il demande pour le dépôt

Il est d’usage pour les entrepreneurs de demander un dépôt lorsqu’ils signent un contrat de rénovation. Ce dépôt sert à garantir le sérieux de client et à payer certains frais, dont les matériaux qui seront achetés d’avance. En général, les entrepreneurs réclament un montant équivalent à 15% de la somme totale. Ce montant est négociable et si vous estimez que l’entrepreneur en demande trop (ex : 100% du montant), méfiez-vous!

Idéalement, le paiement complet sera divisé sur plusieurs étapes, afin que vous puissiez vous assurer d’être satisfaits. Payez 10 à 15% au départ, puis étalez les paiements durant et après les travaux.

3) Vous assurer que la soumission soit détaillée

Chaque entrepreneur travaille avec sa propre méthode pour écrire et présenter la soumission. Certains sont très expéditifs et écrivent directement sur une feuille blanche, alors que d’autres ont un document déjà préparé qu’ils remplissent en détail. En fait, plus la soumission est détaillée, plus vous saurez à quoi vous attendre. De plus, vous aurez une preuve écrite de ce qui a été dit, en cas de confusion!

4) Demander si l’entrepreneur offre des garanties

Lorsque vous allez comparer les différents entrepreneurs que vous allez rencontrer, vous devrez trouver des points de distinction entre chacun. Un des aspects qui pourrait faire une réelle différence, ce sont les garanties. Si le plancher qui vient d’être installé ne convient pas à vos attentes, ou si un mois plus tard, une des lattes se décolle, qu’arrivera-t’il? Si l’entrepreneur vous offre certaines garanties, vous aurez l’esprit en paix!

5) Discuter des délais

Vous avez probablement déjà une date idéale en tête, mais est-ce que l’entrepreneur est en mesure d’effectuer les travaux à l’intérieur de ces délais? Est-ce que son horaire lui permettra de le faire? Est-ce que la ligne de temps est réaliste?

Voilà cinq sujets que vous devrez aborder lors des rencontres, et qui vous permettront d’être davantage outillé pour trouver le bon entrepreneur pour vos travaux.

