Quelle est la différence entre l'évaluation de la valeur marchande Vs l’évaluation municipale ?

Lorsque vient le temps de vendre sa maison, le Québécois moyen a souvent de la difficulté à cibler le prix de vente optimal pour sa propriété et confond la plupart du temps deux notions importantes : l’évaluation municipale, et l’évaluation de la valeur marchande.

Quelle est la différence entre ces deux valeurs et à laquelle faut-il se fier ?

Définissons d’abord les deux notions de valeur qui sont souvent mal comprises.

La valeur d’évaluation municipale : C’est la valeur de votre propriété en date du 1er juillet, 18 mois avant l’entrée en vigueur du rôle d’évaluation de la ville. Cette valeur sert essentiellement à des fins de taxation foncière et est calculée en blocs de propriétés comparables. C’est sur cette valeur que la ville calcule vos taxes municipales et scolaires à payer.

La valeur marchande : C’est la valeur réelle de votre propriété, soit le prix le plus probable de sa vente présumée, à une date précise en tenant compte d’un marché ouvert à la concurrence et où l’acheteur et le vendeur sont bien informés des conditions du marché. Cette valeur est estimée par un professionnel, après une visite rigoureuse de l’immeuble et suivant des méthodes reconnues en évaluation immobilière. C’est le prix que vous pourriez en tirer selon un expert en la mettant en vente en vous fiant à des ventes de propriétés comparables à la vôtre.

Vous voyez la distinction entre les deux valeurs ? À quelle valeur devriez-vous vous fier maintenant pour déterminer le prix de vente de votre propriété ?

Vous désirez vendre votre maison, mais vous ne savez pas sur quelle valeur vous fier pour fixer votre prix de vente ?

En fait, la réponse est simple, vous ne devriez pas vous fier à l’évaluation municipale, car elle projette souvent une valeur faussée et pas à jour de votre propriété. Par exemple, il se peut que l’évaluation municipale indique que votre propriété vaut 255 000$. Cependant, en consultant un évaluateur agréé, celui-ci vous révèle que la valeur marchande de votre maison, compte tenu du marché actuel, est plutôt de 267 000$. Une différence de 12 000$, et c’est parfois plus que ça.

Vous devriez plutôt toujours utiliser la valeur marchande de votre propriété comme référence pour déterminer votre prix de vente optimal. C’est la valeur la plus précise et la plus représentative de votre maison, condo, jumelé, etc.

Mais où trouve-t-on cette valeur et comment l’évalue-t-on ?

À la base, il n’y a pas de document qui témoigne de la valeur marchande de votre propriété, puisque celle-ci fluctue à travers le temps. Vous devez donc demander à un expert, à un moment précis, de l’évaluer pour vous.

Il existe 3 méthodes d’évaluation reconnues en évaluation immobilière : 1) la méthode des comparables 2) la méthode du revenu 3) la méthode du coût.

Pour évaluer des propriétés résidentielles, les évaluateurs utilisent toujours la méthode des comparables, à part dans quelques exceptions.

Vous vous demandez alors peut-être : combien vaut vraiment ma maison ?

Vous pouvez faire évaluer la valeur marchande de votre propriété soit par un courtier immobilier, ou un évaluateur agréé.

Le courtier immobilier vous donnera une évaluation gratuite approximative de la valeur marchande de votre propriété. Son évaluation n’est pas reconnue par les tribunaux ni par les institutions financières.

L’évaluateur agréé pour sa part vous remettra un rapport d’évaluation complet présentant la valeur marchande de votre propriété. Son évaluation est reconnue par les tribunaux, le gouvernement et les banques. Cependant, ses services ne sont pas gratuits, et il en coûte généralement entre 350-500$ pour faire évaluer sa propriété par un évaluateur agréé.

Si vous souhaitez vendre votre propriété à un prix optimal et avoir un document à l’appui, le recours à un évaluateur peut être intéressant. Si vous désirez simplement connaître la valeur marchande et le prix de vente auquel vous devriez afficher votre propriété, vous pouvez alors consulter un courtier immobilier.

Êtes-vous curieux de connaître comment vaut réellement votre propriété ?