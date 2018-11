Savoir reconnaître les signes d’une infiltration d’eau

Les infiltrations d’eau sont la hantise de tout locataire ou propriétaire vivant dans une maison relativement ancienne. Souvent liées à des problèmes d’humidité, les infiltrations peuvent être dangereuses autant pour la structure de la maison que pour la santé de ses habitants. En effet, l’humidité peut causer de graves problèmes respiratoires. D’ailleurs, elle est particulièrement nocive pour les personnes souffrant d’asthme ou dont le système immunitaire est affaibli.

Les infiltrations d’eau peuvent être flagrantes, tout comme elles peuvent être fort discrètes. Une chose est sûre, il est nécessaire de savoir reconnaître les signes précurseurs pour y remédier sans perdre de temps.

Savoir reconnaître une infiltration

Parmi les principaux signes relatifs à une infiltration d’eau, on retrouve le taux d'humidité qui sera particulièrement élevé dans les pièces, beaucoup de condensation sur les fenêtres et de la moisissure sur les murs. Ce genre de problème est très courant dans les sous-sols, puisqu’il est courant que cette partie de la maison soit inondée, ce qui va fragiliser la structure de la maison et réduire sa longévité.

La toiture n’échappe pas aux infiltrations d’eau, puisqu’il s’agit d’un élément qui est en tout temps exposé aux intempéries et aux variations de température. Ceci risque de provoquer la prolifération de champignons et de moisissures dans les combles. Elles sont reconnaissables visuellement, mais également par les mauvaises odeurs qu’elles dégagent. Vous pourrez également constater un écaillement de la peinture du plafond, des poches d’eau dans les murs ainsi que des flaques d’eau sur le sol.

Les causes d’une infiltration

Nombreuses peuvent être les causes liées à une infiltration. Les problèmes impliquant le sous-sol peuvent être relatifs à un drain français bouché, ou à une mauvaise imperméabilisation des fondations. Une expertise peut être nécessaire afin d’identifier l’origine du problème. Équipé d’une caméra infrarouge, l’expert pourra facilement détecter les ouvertures qui permettent à l’eau d’entrer. Le plus souvent, il s’agit de fissures qui nécessitent d’être colmatées de manière durable.

Les inondations de la toiture sont souvent liées à un manque d’entretien et peuvent être causées par des feuilles et des branches qui, une fois mouillées, bloquent la circulation de l’eau. Celle-ci va s’infiltrer à l’intérieur des combles et affecter l’isolation thermique de votre habitation, en particulier si votre toiture est isolée à la laine de roche ou à la laine de verre.

Comment y remédier?

Il est nécessaire de remédier aux problèmes d’infiltration dès leur apparition, et ce, quel que soit leur degré d’importance. En effet, plus vous attendrez, plus les dégradations vont s’intensifier. D’ailleurs, les travaux seront bien plus coûteux si vous laissez la situation s’envenimer. Souvent les propriétaires décident d’appliquer des solutions temporaires, mais seul un professionnel qualifié pourrait vous permettre de stopper définitivement les infiltrations d’eau.

Puisque les inondations de la toiture sont causées par le manque d’entretien, il serait pertinent de nettoyer périodiquement vos gouttières de manière à prévenir les infiltrations. Si vous n’en avez tout simplement pas le temps, sachez qu’il existe une alternative qui consiste à installer un système pour protéger les gouttières. Celui-ci vient sous forme de grillage et empêche l’accumulation des résidus.

Prévenir les infiltrations d’eau

Vos yeux sont votre principal allié pour détecter les infiltrations d’eau avant qu’elles ne causent trop de dégâts. Dans le sous-sol, sur la toiture, dans les combles, ou dans n’importe quelle pièce de la maison, il est important de rester attentif à n’importe quel signe pouvant être précurseur d’une infiltration d’eau.

Vérifiez s’il manque des tuiles sur le toit ou si certaines sont cassées. Les clous des bardeaux ne doivent en aucun cas dépasser et devraient être recloués le cas échéant. Les solins méritent aussi qu’on leur porte attention, puisque leur dégradation empêche l’écoulement de l’eau, ce qui résulte le plus souvent en une accumulation d’eau sur les bardeaux. Assurez-vous que les solins ne soient pas craqués et que leur étanchéité est intacte, de manière à ce qu’ils puissent remplir efficacement leur rôle.

Il est également possible que l’eau s’infiltre par le cadrage des portes et de fenêtres, ce qui témoigne d’un calfeutrage défectueux. Le problème pourrait éventuellement être lié à des composantes qui ne remplissent plus leur rôle protecteur, comme un joint d'étanchéité qui fuit ou une glissière défectueuse. Pour prévenir efficacement les infiltrations, il est nécessaire d’établir des inspections visuelles régulières, en particulier dans les périodes pluvieuses et humides.

SoumissionRénovation