La Fondation des amis de la bonne entente de Sorel-Tracy appuie la Halte-Soleil-Maison de répit

La Fondation des amis de la bonne entente de Sorel-Tracy (FABE) est heureuse d'annoncer avoir remis un don à Halte Soleil – Maison de répit de Saint-Joseph-de-Sorel.

La mission de cet organisme est d'offrir du répit aux familles qui ont soin d’une personne atteinte de déficience intellectuelle ou physique. Ainsi, le don de la FABE contribuera à améliorer l'offre de services de l'organisme. Laquelle se décline notamment sous la forme d'un service de répit, de gardiennage, de dépannage, 24/24, 7/7. Halte Soleil offre aussi différentes activités de stimulation ainsi que des ateliers favorisant le développement de la personne handicapée intellectuelle ou physique.

Le prochain petit-déjeuner de la FABE aura lieu le 7 avril 2019. Pour l'occasion, le conférencier sera l’honorable Serge Joyal, c.p., o.c., o.q, MRSC, Ad. E. Avocat et juriste, il représente comme sénateur, la division sénatoriale de Kennebec au Québec depuis sa nomination au Sénat en 1997. Le Sénateur Joyal est connu comme étant un passionné de Napoléon Bonaparte, un grand collectionneur d’œuvres d’art et un généreux mécène..

Fière de ses 46 ans d'existence, la Fondation des amis de la bonne entente inc. est un organisme de charité fondé en 1972 et qui a distribué depuis, environ 200 000 $ à des organismes de la région de Sorel-Tracy. En 2018, la FABE comme institution de « bienfaisance, de charité, de secours aux enfants, d'éducation et d'aide à la jeunesse » se tourne résolument vers l'avenir, toujours consciente des besoins grandissants de notre société pour une meilleure redistribution de la richesse.