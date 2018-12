Les meilleures idées de cadeaux pour couples - Noël 2018

Que vous ayez des enfants, ou pas, il est facile de se perdre dans vos routines respectives et de ne pas prendre assez de temps pour profiter de votre couple. Lorsque Noël fait sa place, il est normal de souhaiter faire plaisir à l’être cher. Plutôt que de se faire des cadeaux l’un pour l’autre, pourquoi ne pas en profiter pour se faire un cadeau commun? Un cadeau qui vous permettra d’apprécier votre relation et de passer un moment où vous ne penserez à rien d’autre qu’à vous deux. Voici quelques idées de cadeaux pour couples, afin de vous inspirer.

Une journée au spa – On sous-estime parfois le besoin de prendre le temps de mettre notre vie sur pause simplement pour profiter de celles-ci. L’ambiance feutrée, calme, d’un spa est idéale pour partager un moment de tendresse avec votre douce moitié. De plus, la plupart proposent des menus repas santé ainsi que de soins comme des massages en couple. Expérimentez et appréciez.

Un jeu d’évasion – Les jeux d’évasion sont très à la mode depuis les dernières années. Le concept est simple : vous êtes jetés dans une mise en situation prenant place dans une ou plusieurs pièces. Afin de pouvoir sortir de la scène, vous devez résoudre l’énigme. Pour se faire, il vous faut trouver des indices cachés qui vous permettront d’arriver à la conclusion. Ce type de jeu stimule le travail d’équipe, l’écoute et suscite beaucoup de rires. Un beau moment à moindre coût!

Un repas gastronomique, chez vous – Vous avez envie d’une soirée au restaurant, mais vous ne savez pas lequel choisir ou vous n’avez tout simplement pas envie de vivre un repas dans un établissement bondé. Sachez qu’il existe un moyen d’obtenir un repas alléchant, dans le confort de votre domicile lorsque vous faites affaire avec un Chef à domicile. C’est l’occasion de célébrer votre amour en simplicité avec un bon repas.

Une nuitée de luxe à l’hôtel – Vous pourriez vous offrir un week-end dans une chambre d’hôtel luxueuse, comme dans les comédies romantiques. Faites-vous plaisir et commandez du service aux chambres, passez des journées au lit, collés en amoureux, à discuter de ce que vous n’avez pas eu le temps de vous dire au travers vos journées chargées. Revivez la passion des débuts et aimez-vous passionnément avant de reprendre votre train de vie habituel.

Une virée en nature – Il est parfois complexe de trouver des idées d’activités qui plaisent aux deux membres du couple et qui sortent de l’ordinaire. Une balade en nature peut sembler banale à première vue. Celle-ci permet, malgré tout, de sortir de vos habitudes et prendre le temps de marcher, main dans la main, et de discuter. Pour ajouter un peu de piquant, essayer l’escapade en nature dans un VTT « side-by-side »; votre balade prendra une tout autre tournure et vous pourrez vivre une expérience que vous n’aviez peut-être jamais vécue auparavant. Si vous préférez l’hiver, n’hésitez pas à prendre une location de motoneige, particulièrement si vous pouvez opter pour une promenade hors sentier.