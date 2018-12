Le Party du réveillon sera de retour le 31 décembre à Sorel-Tracy

Afin de souligner l'arrivée de 2019, la population de Sorel-Tracy et des environs est invitée à se rassembler pour le Party du réveillon, une fête populaire qui aura lieu le 31 décembre.

Cet événement, qui en est à sa cinquième édition, se transforme d’année en année au gré de la participation des commerçants de la ville. Pour la présente édition, une douzaine de restaurateurs proposent des soirées selon différentes formules et des festivités extérieures se dérouleront sur deux places publiques.

Restaurants où partager le repas du réveillon

Les restaurateurs suivants ont confirmé qu’ils ouvrent leurs portes pour servir le repas du réveillon : Audrey Traiteur, Cactus café, Complexe 180, Distingo, Hôtel de la Rive, La Verrière, Le Belvédère, Le Forestier, Le Fougasse, Le Quartier général, Les Années Folles, Les Tire Bouchons et O Mythos. Informez-vous directement auprès des restaurants participants pour connaître les activités qu’ils offrent pour l’occasion (réservations recommandées).

Festoyer en plein air

Pour terminer la soirée, la population est invitée à poursuivre la tradition de rassemblement en plein air. La Place du Marché, située à l’intersection des rues du Roi et Augusta, accueillera le public dans une ambiance festive, de 22 h à 3 h, au son de la musique de DJ Soundman. La rue du Roi sera donc fermée à la circulation automobile dès 17 h entre les rues Cyrille-Labelle et du Fort. Sur le site du quai Catherine-Legardeur, l’animation musicale sera assurée par DJ Beards Maas de 22 h à 1 h. Pour l’occasion, les visiteurs pourront se procurer des boissons alcoolisées et du café sur place.

Au quai Catherine-Legardeur, le traditionnel décompte sera accompagné de feux d’artifice qui illumineront le ciel et les eaux du fleuve sous le coup de minuit!

Une invitation du comité organisateur

Le comité organisateur de l’événement, formé de Kimmaly Paul-Hus du RIRÉRST, du conseiller Jocelyn Mondou, de Jean-Philippe Boulet du restaurant Le Fougasse, du maire Serge Péloquin et de Sam Brouillard, vous propose de vous rassembler en famille et entre amis pour célébrer l’arrivée de la nouvelle année dans une ambiance des plus amicales!

Des partenaires essentiels

Le comité organisateur tient à remercier les partenaires suivants, sans qui la tenue du Party du réveillon n’aurait pas été possible : Ville de Sorel-Tracy, Construction Sorel, Nissan Sorel-Tracy, Labatt, Le Fougasse, Député de Richelieu Jean-Bernard Émond, Desjardins, Jean Coutu Tracy, Lussier Dale Parizeau, Richardson International, Aciers Richelieu, Bijouterie Kitner, Chaussures La Barre, Député de Bécancour─Nicolet─Saurel Louis Plamondon, Gib Fest, Location Kiroule, Minéraux Mart, Pizza Sema, Quartier général, Statera et TM-Communications.

Informations

Pour tous les détails concernant cet événement, vous pouvez consulter la page Facebook Party du réveillon Sorel-Tracy ou composer le 450 881-6738.