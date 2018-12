233 raccompagnements pour le 3e weekend de l'Opération Nez rouge Sorel-Tracy

Les bénévoles de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy ont eu un week-end fort occupé en réalisant 233 raccompagnements entre jeudi et samedi dernier.

Jeudi, 4 équipes ont réalisé 25 raccompagnements. Vendredi, 18 équipes étaient sur la route, dont plusieurs employés de Rio Tinto. Ils ont fait 104 raccompagnements. Samedi, 104 raccompagnements ont été effectués également, mais par 13 équipes de bénévoles, dont des employés de Desjardins.

Myriam Arpin, directrice de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, se réjouit de la participation des entreprises d’ici : « Nous accueillons de plus en plus de compagnies de la région qui ont le désir de s’impliquer et qui forment des groupes pour venir faire du bénévolat, ce qui nous permet d’augmenter notre nombre de bénévoles pendant la campagne. Plus il y a de bénévoles, plus nous avons d’équipes sur les routes et plus nous pouvons raccompagner de gens à la maison. Nous amassons aussi davantage de dons pour les jeunes d’ici ».

Depuis le début de la campagne à Sorel-Tracy, ce sont près de 491 automobilistes qui ont demandé les services de l’Opération Nez rouge.

L’Opération Nez rouge sera en service du 20 au 24 décembre et du 27 au 31 décembre. Vous avez envie d’une activité qui sort de l’ordinaire pour votre réveillon ou pour lancer 2019? Inscrivez- vous comme bénévole pour les dernières soirées de l’année! Vous aurez sûrement de belles histoires à raconter par la suite. Remplissez votre formulaire d’inscription en ligne au www.operationnezrouge.com.

Toute l’équipe de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy et les membres du conseil d’administration de son maître d’œuvre, la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, vous souhaitent un temps des Fêtes mémorable tout en ayant un retour à la maison en toute sécurité !