Dons de la FABE à quatre organismes de la région de Sorel-Tracy

La Fondation des amis de la bonne entente de Sorel-Tracy (FABE) est heureuse d'annoncer, en cette période de Noël et de fin d'année 2018, des dons à quatre organismes de la région de Sorel-Tracy pour un montant de 2 000 $.

Il s'agit de fonds supplémentaires obtenus par la FABE lors de son récent petit-déjeuner où M. Jacques Larue de XYZ Communications et concepteur de Statera était le conférencier invité. Pour l'occasion, la FABE qui distribue intégralement les fonds qui lui sont confiés avec des frais d'administration minimalistes, a reçu deux donations importantes : une première avec la fin des activités du Regroupement citoyens et citoyennes pour la construction d'un pont entre Sorel-Tracy et Lanoraie à l'horizon 2028 ainsi qu'une autre, de madame Claire Ménard et de feu M. Maurice Martel. Les organismes bénéficiaires sont :

Le Centre d'actions bénévoles du Bas-Richelieu (CAB) dont la mission est : « Promouvoir et développer l’action bénévole dans la MRC de Pierre-De Saurel en soutien à des services d’aide, ainsi qu’aux organismes communautaires qui en expriment le besoin. »

En cette fin de 2018, au nom de son conseil d'administration, la Fondation des amis de la bonne entente désire souhaiter à la population, une excellente année 2019 remplie de bonheur et de joie où la santé de tout un chacun sera la constante quotidienne de nos vies.

Le prochain déjeuner-conférence de la Fondation des amis de la bonne entente aura lieu le 7 avril 2019. Pour l'occasion, notre conférencier sera l’honorable Serge Joyal, c.p., o.c., o.q, MRSC, Ad. E. Avocat et juriste, il représente comme sénateur, la division sénatoriale de Kennebec au Québec depuis sa nomination au Sénat en 1997. Le Sénateur Joyal est connu comme étant un passionné de Napoléon Bonaparte, un grand collectionneur d’œuvres d’art et un généreux mécène. Le titre de sa conférence sera : « Un homme engagé » et les billets seront bientôt disponibles auprès des membres du conseil d'administration de la FABE.