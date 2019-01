Près de 900 raccompagnements pour Opération Nez rouge Sorel-Tracy

L’Opération Nez rouge Sorel-Tracy dresse un bilan positif de sa 29e campagne qui s'est déroulée du 30 novembre au 31 décembre 2018. Au total, au cours des 17 soirées d’opération, 891 automobilistes ont été raccompagnés sur tout le territoire de la MRC Pierre-de Saurel et dans la municipalité de Saint-Denis-sur- Richelieu.

L’an dernier, l’organisation a réalisé 896 raccompagnements en 16 nuits. Après avoir fait la tournée des « partys » de bureau avec son équipe pendant le temps des Fêtes, la directrice de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, Myriam Arpin, affirme que les citoyens sont soucieux de prévoir leur retour à la maison : « Ils font appel à un ami, un taxi, à un service de raccompagnement privé ou encore à l’Opération Nez rouge. Les options sont nombreuses et c’est la preuve que le message de l’Opération Nez rouge a fait son chemin depuis 35 ans ».

Outre les conditions climatiques qui peuvent varier d’une soirée à l’autre, le défi est toujours d’impliquer davantage de bénévoles entre le 24 et le 31 décembre : « Plus nous avons de bénévoles, plus nous pouvons raccompagner de gens à la maison. Le calcul se fait facilement. Par exemple, le 14 décembre, grâce à nos 73 bénévoles, nous avons réalisé 104 raccompagnements. Le 24 décembre, nous avions 17 bénévoles avec nous. Ils ont complété 32 raccompagnements. Le 31 décembre, 22 personnes ont offert de leur temps, ce qui nous a permis de terminer la nuit avec 45 transports », mentionne Myriam Arpin.

Les utilisateurs de l’Opération Nez rouge sont très généreux: « Bien que le service soit entièrement gratuit, les gens font souvent un don puisqu’ils veulent encourager notre jeunesse locale. C’est la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy qui organise cette grande campagne de sécurité routière à Sorel-Tracy et les profits profitent donc aux étudiants du Cégep de Sorel-Tracy. Le montant total des profits de l'édition 2018 de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy sera connu le mardi 5 février prochain, lors du traditionnel «5 à 7 » des bénévoles», ajoute Myriam Arpin.

L'Opération Nez rouge et son maître d’œuvre, la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, souhaitent remercier les 275 bénévoles présents pour leur précieuse collaboration, les clients qui ont opté pour le service de raccompagnement durant le temps des Fêtes, les généreux commanditaires de la région, sans oublier les coprésidents d’honneur de cette 29e édition, Monsieur Guy Gaudreault, directeur général de Rio Tinto Fer et Titane et sa collègue Madame Nathalie LeMay, Chef de service, Communications. Il faut également souligner l’implication majeure du comité organisateur qui collabore à l’organisation de la campagne pendant l’automne, et qui passe toutes les nuits à la centrale d’opération. Sans eux, la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy ne pourrait avoir le succès escompté année après année.

Pour revoir, en images, les meilleurs moments de la campagne 2018, rendez-vous sur la page Facebook de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy.