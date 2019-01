Obtenez le meilleur prix sur votre assurance hypothécaire avec internet

Plus de 85% des Québécois paient trop cher pour leur assurance hypothécaire . Certains croient que les prix ne varient que faiblement d’une compagnie à l’autre et ne veulent pas perdre de temps en prenant rendez-vous avec plus d’un courtier. Pourtant, rien n’est plus avantageux pour économiser que magasiner son assurance. Évidemment, ce n’est pas donné à tout le monde d’avoir le temps de se déplacer dans plusieurs instituts financières ou compagnies d’assurances afin de rencontrer des courtiers. Sachez qu’une solution s’offre à vous afin de pouvoir magasiner, mais à partir du confort de votre salon.

Économisez à partir de votre domicile

Dorénavant, il vous est possible d’échapper à la pression des multiples rencontres avec les courtiers en soumissionnant en ligne pour votre assurance hypothécaire. Il existe des sites web vous permettant de comparer les diverses options d’assurances disponibles. Pour se faire, il vous suffit d’entrer quelques informations comme le montant de votre prêt hypothécaire, le taux d’intérêt ainsi que la date d’échéance de ce dernier. Vous devrez aussi indiquer quel type d’assurance vous intéresse entre l’assurance-vie, l’assurance invalidité et l’assurance pour maladies graves. Une fois que le court formulaire est rempli, vous n’avez qu’à le soumettre. Vous n’aurez consacré que quelques minutes au processus et vous obtiendrez plus d’une dizaine de comparatifs.

Évidemment, vous n’économiserez pas seulement de l’argent, mais aussi du temps! Les soumissions sont simples, se font rapidement et peuvent être faites à tout moment. Puis, si vous avez des questions supplémentaires, un courtier se fera un plaisir de clavarder avec vous.

Le service de comparaison de plateformes comme infoprimes.com ne s’adresse pas seulement aux nouvelles inscriptions. Vous pouvez déjà souscrire à une assurance, mais souhaitez voir s’il n’y a pas de meilleures offres pour vous. Dans ce cas, vous n’aurez qu’à comparer en fonction du prix de votre couverture au moment de la recherche.

Pourquoi ne pas simplement souscrire à l’assurance offerte par votre prêteur hypothécaire?

Il est très facile de souscrire à une assurance-vie auprès de votre prêteur, quelques questions sur un petit formulaire et c’est fait! On se soucie peu de votre état de santé; on ne vérifie que par la suite si un décès survient. Si votre état a changé, que vous ayez changé vos habitudes (exemple: boisson, cigarette, embonpoint, etc.), devinez quoi? Il y a un risque que vous ne soyez plus dédommagé. En effet, si vous n’étiez pas assurable au moment de la signature, ils vont enquêter seulement après votre décès; ils pourront alors refuser de payer l’hypothèque et rembourser seulement les primes d’assurance payées. Votre succession devra donc se battre contre l’assureur, une bataille de style David contre Goliath!

Bien qu'elle soit très simple à obtenir, cette assurance offre moins de flexibilité, car elle répond d'abord aux besoins de l'institution, qui en est bénéficiaire. Sachez également que dans la majorité des cas, la prime d'assurance demeure la même, et ce, même si le solde de l'emprunt hypothécaire diminue.