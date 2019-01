1 500$ pour soutenir la réussite scolaire des étudiants du Cégep de Sorel-Tracy

La 5e édition de la soirée dégustation de grands vins et souper cinq services organisée par le restaurant Le Fougasse, au profit de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, a permis d’amasser 1 500$, le 19 novembre dernier.

Les amateurs de vin et de gastronomie ont été conviés à cette soirée où un repas cinq services y a été servi, accompagné par les produits de la maison Mission Hill Winery, un vignoble d’Okanagan Valley en Colombie-Britannique. Le directeur général, Darryl Brooker, était également sur place lors de l’événement, afin de présenter ses vins.

La Fondation tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à l’organisation et au succès de cet événement prestigieux. Grâce à cette activité exceptionnelle, le restaurant Le Fougasse a remis, depuis 2012, 11 000 $ à la Fondation.

Cet appui permet de soutenir, une fois de plus, les étudiants dans leur réussite scolaire au Collège. Les dons provenant de la communauté font une réelle différence dans la vie de nombreux jeunes. En effet, la Fondation attribue des bourses d’études, elle soutient les étudiants démunis, elle finance des projets de stages à l’étranger et des projets formateurs pour la communauté étudiante en plus de soutenir le développement technologique du Collège.

Pour plus d’informations sur la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy ou pour faire un don, communiquez avec Myriam Arpin, la directrice de la Fondation, au 450 742-6651 poste 2106, ou par courriel à [email protected].