Un vif succès pour fêter les 5 ans de la Féerie des Lumières de Saint-Joseph-de-Sorel

Pour célébrer ses 5 ans d’existence, la Féerie des Lumières a connu un vif succès. Près de 1000 visiteurs se sont promenés sur le site ou ont participé à l’une ou l’autre des activités, pendant les 3 journées de festivités. La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est ravie de cette participation.

Le maire de Saint-Joseph-de-Sorel s’est montré fort satisfait de l’évènement : « Pour nous, c’est mission accompli, nous avons franchi le cap des 5 ans avec succès. Malgré le froid mordant pendant les 3 jours, les gens étaient au rendez-vous. ».

L’igloo illuminé aura attiré plusieurs curieux. Petits et grands venaient la visiter. En collaboration avec le Marché du Vieux-Saurel et l’AFÉAS Saint-Joseph-de- Sorel, des marchands ont pu s’installer dans l’igloo et faire découvrir leurs produits. Une première expérience qui fût aussi une réussite pour le comité organisateur.

Les promenades en carriole attirent aussi beaucoup de visiteurs. Les gens pouvaient admirer les décors illuminés dans la ville tout en écoutant un conte sur l’histoire et les légendes de Saint-Joseph-de-Sorel. Le spectacle aura aussi attiré les amateurs d’humour pour découvrir les humoristes Sam Lemieux, Joe Guérin, François Tousignant, Dominick Léonard et Jason Beaulieu. Cette soirée était brillamment animée par l’humoriste sorelois Mike Cournoyer. Pour terminer cette édition, le déjeuner brunch est une valeur sûre et attire de nombreuses personnes pour partager le repas et se rencontrer en famille et entre amis.

En terminant, nous désirons remercier les nombreux bénévoles qui ont œuvrés tout au long de la fin de semaine. De plus, nous désirons remercier les partenaires de l’évènement : Marché du Vieux-Saurel, l’AFÉAS Saint-Joseph-de-Sorel, Journal Les 2 Rives, CJSO 101,7 FM et Tim Hortons.