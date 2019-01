Comment se faire des amis dans une maison de retraite?

Dans nos jeunes années, particulièrement lors de notre scolarité, il était relativement aisé de se créer de nouvelles amitiés. Les liens que nous avions créés, que ce soit au primaire ou au secondaire, ont su rester forts jusqu’à ce que vous rencontriez votre tendre moitié et commenciez à bâtir votre famille. C’est souvent à ce moment-là que les amitiés deviennent plus éparses. Nous avons tendance à nous concentrer sur nos enfants, notre conjoint et peu à peu, les amitiés se font plus rares. Toutefois, lorsque la retraite fait son apparition et que vous emménagez dans une résidence pour personnes âgées, vous n’avez plus les responsabilités que vous aviez auparavant. C’est l’opportunité idéale pour faire de nouvelles rencontres et vous épanouir à travers de belles amitiés.

Avoir un animal – Bien que ce conseil peut sembler anodin, il peut faire toute la différence pour une personne plutôt introvertie. Avoir un animal amène inévitablement diverses discussions avec des inconnus. Par exemple, si vous allez promener votre chien, non loin de la résidence, il y a de fortes chances que vous tombiez sur d’autres résidents. Votre animal agira donc comme brise-glace et vous pourrez engendrer une discussion, sans problème. Une chose en amenant une autre, peut-être cela mènera à la naissance d’une nouvelle amitié!

Faire des sorties – De nos jours, plusieurs résidences offrent l’accès à des commerces à l’intérieur même du complexe résidentiel. N’hésitez pas à sortir. Par exemple, faire les courses quotidiennement au lieu d’une fois par semaine, aller chercher son journal au dépanneur, prendre un café au centre commercial… Ce genre de sortie permet au moins d’échanger quelques mots avec les commis ou les autres clients. Vous pourriez croiser certains de vos voisins et qui sait? Cela ouvrira peut-être la porte à des conversations plus élaborées et à des promenades quotidiennes.

Participez aux activités – Le personnel des résidences pour personnes âgées compte souvent un ou une technicien(ne) en loisirs. Cette personne travaille en collaboration avec le personnel de la résidence afin de mettre sur pieds des activités intéressantes et stimulantes pour les résidents. Il peut y avoir des cours de danse, de cuisine, de tricot… parfois même des clubs de lecture! N’hésitez pas à visiter la bibliothèque et à participer aux dîners-causeries. Essayez de nouvelles choses. Évidemment, ce seront les meilleures opportunités pour discuter avec de nouvelles personnes et peut-être vous trouvez des points communs avec celles-ci.

Montrez-vous ouvert – La clé de la démarche est l’attitude. Lorsque vous souhaitez faire de nouvelles connaissances et amener les autres à s’intéresser à votre personne, vous devez vous montrer ouvert. Saluez les résidents que vous croisez lors de vos déplacements dans la résidence, partagez vos opinions avec tact. Comme dans toutes les sphères de la société, il faut vous montrer tolérant, gentil et empathique. Lors d’une discussion de groupe, intéressez-vous aux autres; posez-leur des questions.