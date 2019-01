Comment économiser sur vos projets de rénovation de plancher

Le plancher est un des éléments qui fait le plus souvent l'objet d'entretien et de rénovation, car il subit beaucoup d'usure au quotidien. Qu'il soit recouvert de céramique, de bois, de vinyle ou de tapis, le plancher mérite de faire partie des priorités, étant donné son rôle si important en ce qui concerne le design et le confort des espaces intérieurs. Malheureusement, les projets de rénovation de plancher peuvent rapidement faire grimper les coûts, et deviennent alors moins accessibles pour certaines personnes.

Idéalement, tous les revêtements de sol auraient une durée de vie de 30 ans, avec un régime d'entretien facile à intégrer au ménage quotidien. Par contre, ce n'est pas souvent le cas. Bien sûr, il y a des matériaux nobles tels que le bois franc, qui peuvent résister pendant des dizaines, voire des centaines d'année. En revanche, ils auront besoin d'être restaurés sur une base régulière.

Il faut donc se rendre à l'évidence comme quoi la rénovation de plancher est pratiquement un processus inévitable au cours de notre vie de propriétaire de maison. Sachant cela, il y a plusieurs façons de sauver de l'argent sans sacrifier la qualité des travaux et des matériaux.

Voici 5 trucs pour réduire vos dépenses lors d'un projet de rénovation de plancher

1) Restaurer au lieu de remplacer

Lorsqu'un plancher parait vieux et défraichi, le premier réflexe des gens est souvent de remplacer celui-ci au lieu de le réparer. Pourtant, de nombreux matériaux peuvent être remis à neuf en suivant des processus beaucoup plus abordables que le remplacement complet du sol. Par exemple, pour les planchers de bois, le sablage et le vernis pourront faire de véritables miracles. En ce qui concerne la céramique, certaines tuiles usées pourront être nettoyées ou remplacées. Le vinyle jauni pourra aussi être nettoyé avec certains produits efficaces.

Les travaux de restauration sont beaucoup moins onéreux que les travaux de retrait et d'installation d'un nouveau plancher. En plus, c'est beaucoup plus écologique!

2) Opter pour un matériau plus abordable

Si vous devez absolument changer de revêtement de plancher, regardez vers les options qui offrent un bon rapport qualité/prix. Plusieurs matériaux autrefois connus pour leur faible durabilité, en échange du prix abordable, ont été fortement améliorés au fil du temps. On pense entre autres aux planchers stratifiés, au vinyle et au linoléum qui ont longtemps été considérés comme cheap dans tous les sens du terme. Les technologies de fabrication de ces matériaux ont évolué et on trouve maintenant sur le marché des options très intéressantes.

3) Choisir un modèle facile à installer

Tous ceux qui parcourent Pinterest ont vu la tendance des beaux planchers en céramique en forme d'hexagone. Très jolie, cette forme de tuile, et sa méthode d'installation, compliquent le processus et rendent la facture finale bien plus élevée! Pour réduire les coûts, il faut s'en tenir à des modèles plus traditionnels. Ces derniers sont généralement bien plus simples à installer. Cela veut dire qu'ils prendront moins de temps à placer, réduisant les coûts associés à la main d'œuvre.

4) Installer vous-même le plancher

Il n'est pas rare de voir les gens tenter eux-mêmes d'installer un plancher afin de sauver de l'argent. Cela peut s'avérer une bonne idée si vous avez certaines aptitudes manuelles, si l'aménagement de la pièce est simple et le matériau est facile à installer. Vous allez certainement réduire vos coûts! Par contre, rien ne vaut l'expérience d'un spécialiste. Ce dernier appliquera les bonnes techniques d'installation et risque beaucoup moins de commettre des erreurs. En faisant le travail par vous-même, vous pourriez économiser sur le coup, mais vous retrouver à devoir refaire le plancher plus rapidement.

5) Comparer les soumissions de différents entrepreneurs

Dernier conseil, mais non le moindre, rencontrez plusieurs entrepreneurs! Demandez-leur de vous présenter une soumission pour le projet et comparez les différents prix et services proposés dans leur offre. Vous ne devriez pas nécessairement opter pour le plus bas soumissionnaire, car cela vient parfois avec des sacrifices importants en matière de qualité et de durabilité. Cependant, la comparaison des soumissions vous permettra de voir quel est le montant raisonnable pour exécuter votre projet. Si vous ne rencontrez qu'une seule personne, vous ne pourrez pas savoir si le prix qui est présenté est dans la moyenne!

